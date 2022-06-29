Росія у війні з Україною вже втратила 1 572 танки
Середа, 29 червня 2022, 09:19
Росія у загарбницькій війні в Україні вже втратила 35 450 військових, 1 572 танки, 781 артилерійську систему та 246 реактивних систем залпового вогню.
Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 29.06 орієнтовно склали:
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- особового складу – близько 35 450 (+200) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1 572 (+5) од,
- бойових броньованих машин ‒ 3 720 (+16) од,
- артилерійських систем – 781 (+3) од,
- РСЗВ – 246 (+3) од,
- засобів ППО – 103 (+1) од,
- літаків – 217 (+0) од,
- гелікоптерів – 185 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 640 (+4) од,
- крилатих ракет – 142 (+3) од,
- кораблів/катерів – 14 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2 598 (+9) од,
- спеціальної техніки – 61 (+0) од.
Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.