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Росія у війні з Україною вже втратила 1 572 танки

Ірина БалачукСереда, 29 червня 2022, 09:19
Фото Генштабу ЗСУ з Facebook

Росія у загарбницькій війні в Україні вже втратила 35 450 військових, 1 572 танки, 781 артилерійську систему та 246 реактивних систем залпового вогню.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 29.06 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 35 450 (+200) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1 572 (+5) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 3 720 (+16) од,
  • артилерійських систем – 781 (+3) од,
  • РСЗВ – 246 (+3) од,
  • засобів ППО – 103 (+1) од,
  • літаків – 217 (+0) од,
  • гелікоптерів – 185 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 640 (+4) од,
  • крилатих ракет – 142 (+3) од,
  • кораблів/катерів – 14 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2 598 (+9) од,
  • спеціальної техніки – 61 (+0) од.

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.  

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Теми: Росіявійна
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