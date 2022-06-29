Росія у війні з Україною вже втратила 1 572 танки

Росія у загарбницькій війні в Україні вже втратила 35 450 військових, 1 572 танки, 781 артилерійську систему та 246 реактивних систем залпового вогню.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 29.06 орієнтовно склали:

особового складу – близько 35 450 (+200) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1 572 (+5) од,

бойових броньованих машин ‒ 3 720 (+16) од,

артилерійських систем – 781 (+3) од,

РСЗВ – 246 (+3) од,

засобів ППО – 103 (+1) од,

літаків – 217 (+0) од,

гелікоптерів – 185 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 640 (+4) од,

крилатих ракет – 142 (+3) од,

кораблів/катерів – 14 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 598 (+9) од,

спеціальної техніки – 61 (+0) од.

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.