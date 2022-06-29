Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Россия в войне с Украиной уже потеряла 1 572 танка

Ирина БалачукСреда, 29 июня 2022, 09:19
Фото Генштаба ВСУ c Facebook

Россия в захватнической войне в Украине уже потеряла 35 450 военных, 1 572 танка, 781 артиллерийскую систему и 246 реактивных систем залпового огня.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 29.06 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 35 450 (+200) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 1 572 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 3 720 (+16) ед,
  • артиллерийских систем – 781 (+3) ед,
  • РСЗО – 246 (+3) ед,
  • средств ПВО – 103 (+1) ед,
  • самолетов – 217 (+0) ед,
  • вертолетов – 185 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 640 (+4) ед,
  • крылатых ракет – 142 (+3) ед,
  • кораблей/катеров – 14 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2 598 (+9) ед,
  • специальной техники – 61 (+0) ед.

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Росcиявойна
Главное сегодня

дополнено, фотоКиевщина: в Демидове из-за молнии разрушен мост, есть погибший

Зеленский ответил, от чего зависит участие Украины в саммите G-20

Украина подписала "транспортный безвиз" с ЕС

Украина вернула 144 пленных, из них 95 защитников "Азовстали"

Финляндию и Швецию официально пригласили к членству в НАТО

Британия ввела санкции против родственницы Путина и второго богатейшего человека РФ

Все новости...
Росcия
Россияне атаковали к админчерте Луганской и Донецкой областей – Гайдай
Гетманцев – Лаврову: "Неработающий" ТЦ заработал в день теракта 2.9 млн грн
В России заявляют, что не будут обменивать украинских пленных
Последние новости
19:48
США внесли в "черный список" компанию из Узбекистана, помогавшую РФ обходить санкции
19:42
УЗ не будет повышать тарифы для пассажиров – Камышин
19:28
Россияне пытаются блокировать Лисичанск и взять под контроль дорогу Лисичанск – Бахмут – Генштаб
19:07
На фоне санкций против Потанина цены на никель и палладий выросли
19:00
Скульптуру Джеффа Кунса продали на аукционе за 11,5 млн долларов: средства пойдут на помощь украинцам
18:51
Украина сохраняет курс на интеграцию в НАТО – заявление после саммита
18:40
дополнено, фотоКиевщина: в Демидове из-за молнии разрушен мост, есть погибший
18:40
Зеленский ответил, от чего зависит участие Украины в саммите G-20
18:29
"Это шутка": Садовый заявил, что кафе, которое посетила Джоли, сносить не будут
18:18
Украина подписала "транспортный безвиз" с ЕС
Все новости...