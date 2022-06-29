Россия в войне с Украиной уже потеряла 1 572 танка
Среда, 29 июня 2022, 09:19
Россия в захватнической войне в Украине уже потеряла 35 450 военных, 1 572 танка, 781 артиллерийскую систему и 246 реактивных систем залпового огня.
Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 29.06 ориентировочно составили:
- личного состава – около 35 450 (+200) человек ликвидировано,
- танков ‒ 1 572 (+5) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 3 720 (+16) ед,
- артиллерийских систем – 781 (+3) ед,
- РСЗО – 246 (+3) ед,
- средств ПВО – 103 (+1) ед,
- самолетов – 217 (+0) ед,
- вертолетов – 185 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 640 (+4) ед,
- крылатых ракет – 142 (+3) ед,
- кораблей/катеров – 14 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 2 598 (+9) ед,
- специальной техники – 61 (+0) ед.
Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении.
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