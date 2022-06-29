Россия в войне с Украиной уже потеряла 1 572 танка

Россия в захватнической войне в Украине уже потеряла 35 450 военных, 1 572 танка, 781 артиллерийскую систему и 246 реактивных систем залпового огня.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 29.06 ориентировочно составили:

личного состава – около 35 450 (+200) человек ликвидировано,

танков ‒ 1 572 (+5) ед,

боевых бронированных машин ‒ 3 720 (+16) ед,

артиллерийских систем – 781 (+3) ед,

РСЗО – 246 (+3) ед,

средств ПВО – 103 (+1) ед,

самолетов – 217 (+0) ед,

вертолетов – 185 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 640 (+4) ед,

крылатых ракет – 142 (+3) ед,

кораблей/катеров – 14 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 2 598 (+9) ед,

специальной техники – 61 (+0) ед.

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении.