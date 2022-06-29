Британська розвідка: РФ продовжуватиме завдавати ударів, щоб завадити постачанню ЗСУ

Британська розвідка стверджує, що РФ продовжить практику заподіяння ракетних ударів по об’єктах в Україні з метою завадити постачанню українських військових на фронті, через брак високоточної зброї і помилки у наведенні це супроводжуватиметься жертвами серед мирного населення.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в розвідувальному огляді Міноборони Британії.

Повідомляється, що російські війська продовжують поступово просуватися в оточенні Лисичанська. З 25 червня 2022 року російські війська просунулися ще на 2 км біля Лисичанського нафтопереробного заводу, на південь від міста.

"Існує реальна ймовірність, що ракетний удар по Кременчуцькому торговому центру 27 червня 2022 року мав на меті вразити сусідній інфраструктурний об’єкт" - йдеться в огляді.

Розвідка нагадує, що неточність російських ударів на великій відстані раніше вже призводила до масових жертв серед цивільного населення, у тому числі на залізничному вокзалі Краматорська 9 квітня 2022 року.

"Російські планувальники, швидше за все, залишаються готовими до високого рівня побічної шкоди, коли відчувають військову необхідність для удару по цілі. Майже напевно, що Росія продовжуватиме завдавати ударів, намагаючись перешкодити постачанню українських фронтових сил" - заявляють у британській розвідці.

"Дефіцит у Росії більш сучасної високоточної ударної зброї та професійні недоліки наведення, швидше за все, призведуть до нових жертв серед цивільного населення" - йдеться в огляді.