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Британская разведка: РФ будет продолжать наносить удары, чтобы помешать поставке ВСУ

"Европейская правда"Среда, 29 июня 2022, 09:35

Британская разведка утверждает, что РФ продолжит практику нанесения ракетных ударов по объектам в Украине с целью помешать поставке украинских военных на фронте, из-за нехватки высокоточного оружия и ошибки в наведении это будет сопровождаться жертвами среди мирного населения.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в разведывательном обзоре Минобороны Британии.

Сообщается, что российские войска продолжают постепенно продвигаться в окружении Лисичанска. С 25 июня 2022 года российские войска продвинулись еще на 2 км возле Лисичанского нефтеперерабатывающего завода, к югу от города.

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"Существует реальная вероятность, что ракетный удар по торговому центру в Кременчуге 27 июня 2022 года преследовал цель поразить соседний инфраструктурный объект", - говорится в обзоре.

 

Разведка напоминает, что неточность российских ударов на большом расстоянии ранее уже приводила к массовым жертвам среди гражданского населения, в том числе на Краматорском железнодорожном вокзале 9 апреля 2022 года.

"Российские планировщики, скорее всего, остаются готовыми к высокому уровню побочного ущерба, когда чувствуют военную необходимость для удара по цели. Почти наверняка Россия будет продолжать наносить удары, пытаясь помешать поставке украинских фронтовых сил", - заявляют в британской разведке.

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"Дефицит в России более современного высокоточного ударного оружия и профессиональные недостатки наведения, скорее всего, приведут к новым жертвам среди гражданского населения", - говорится в обзоре.

Темы: войнаразведкаВеликобританияВооруженные силы
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