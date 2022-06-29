Харківщина: окупанти били з РСЗВ та завдавали ударів з вертольотів – 2 загиблих

Російські війська упродовж минулої доби били по Харківщині із РСЗВ та влучали ракетами по об‘єктах цивільної інфраструктури, щонайменше 2 людей загинули, 9 людей отримали порання, в області зафіксовані численні руйнування.

Джерело: голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синегубов у Telegram

Пряма мова Синєгубова: "У Харкові постараждали Індустрістріальний, Шевченківський та Слобідський райони.

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Вдень ворог обстріляв Індустріальний район, 5 осіб госпіталізували. Пошкоджені приватні будинки, господарчі будівлі та складські території.

Близько 23 години окупанти вдарили по Шевченківському району. Унаслідок вибуху в будинку вибило вікна, 1 жінка отримала осколкові поранення та була госпіталізована.

Після 23 години росіяни вдарили ще раз по одному з об’єктів інфраструктури Слобідському району. Виникла пожежа. Постраждалих, попередньо, немає".

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Деталі: Також протягом доби окупанти обстрілювали Ізюмський, Чугуївський, Харківський, Богодухівський райони області.

У Печенігах Чугуївського району пошкоджені котельня, лікарня, дитячий майданчик та житлові будинки.

Село Івашки Золочівської громади росіяни обстрілювали із артилерії, а поблизу села Явірське завдали авіаудару із вертольотів Ка-52.

Внаслідок обстрілу Циркунів, Харківського району 2 людей загинули (чоловіки 29 та 36 років), ще 1 отримала поранення. Також 2 людей отримали поранення у Дергачівській громаді.

Синєгубов повідомив, що Збройні сили України відбили штурм і змусили окупантів відійти в районах Дементіївки, Довгалівки та Залимана.

Голова ОВА підкреслив, що захисники тримають позиції, зокрема і "на гарячому Ізюмському напрямку".