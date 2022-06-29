Харьковщина: оккупанты били из РСЗО и наносили удары с вертолетов – 2 погибших

Российские войска за прошедшие сутки били по Харьковщине из РСЗО и попадали ракетами по объектам гражданской инфраструктуры, по меньшей мере 2 человека погибли, 9 человек получили ранения, в области зафиксированы многочисленные разрушения.

Источник: глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram

Прямая речь Синегубова: "В Харькове пострадали Индустристриальный, Шевченковский и Слободской районы.

Днем враг обстрелял Индустриальный район, 5 человек были госпитализированы. Повреждены частные дома, хозяйственные постройки и складские территории.

Около 23 часов оккупанты ударили по Шевченковскому району. В результате взрыва в доме выбило окна, 1 женщина получила осколочные ранения и была госпитализирована.

После 23 часов россияне ударили еще раз по одному из объектов инфраструктуры Слободского района. Возник пожар. Пострадавших предварительно нет".

Детали: Также в течение суток оккупанты обстреливали Изюмский, Чугуевский, Харьковский, Богодуховский районы области.

ВИДЕО ДНЯ

В Печенегах Чугуевского района повреждены котельная, больница, детская площадка и жилые дома.

Село Ивашки Золочевской общины россияне обстреливали из артиллерии, а вблизи села Явирское нанесли авиаудара с вертолетов Ка-52.

В результате обстрела Циркунов, Харьковского района 2 человека погибли (мужчины 29 и 36 лет), еще 1 получил ранения. Также 2 человека получили ранения в Дергачевской общине.

Синегубов сообщил, что Вооруженные силы Украины отразили штурм и заставили оккупантов отойти в районах Дементиевки, Довгаловки и Залимана.

Глава ОВА подчеркнул, что защитники держат позиции, в том числе и "на горячем изюмском направлении".