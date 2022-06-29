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При розборі завалів ТЦ в Кременчуці стався зсув плити: двоє рятувальників у шпиталі

Валентина РоманенкоСереда, 29 червня 2022, 10:42
фото ДСНС

Під час розбору пошкоджених будівельних конструкцій знищеного ворожою ракетою торговельного центру в Кременчуці на Полтавщині, постраждали двоє рятувальників.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій

Дослівно: "29 червня о 04:12 під час підготовки до демонтажу залізобетонних плит, стався зсув однієї з них, внаслідок чого отримали травми два співробітника ДСНС. Наразі вони перебувають у лікарні".

Деталі: Повідомляється, що рятувальники обстежили й розібрали уламки будівельних конструкцій на 75% загальної площі об’єкту.

За їхніми даними, внаслідок обстрілу ТЦ загинуло 18 осіб (з яких 1 особа померла в лікарні), під час розбору завалів виявлено 8 фрагментів людських тіл.

 

За медичною допомогою звернулося 61 особа, з них 26 було госпіталізовано до лікарні інтенсивного лікування.

До робіт залучено 392 особи та 65 одиниць техніки.

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Теми: Кременчуквійна
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