При розборі завалів ТЦ в Кременчуці стався зсув плити: двоє рятувальників у шпиталі
Під час розбору пошкоджених будівельних конструкцій знищеного ворожою ракетою торговельного центру в Кременчуці на Полтавщині, постраждали двоє рятувальників.
Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій
Дослівно: "29 червня о 04:12 під час підготовки до демонтажу залізобетонних плит, стався зсув однієї з них, внаслідок чого отримали травми два співробітника ДСНС. Наразі вони перебувають у лікарні".
Деталі: Повідомляється, що рятувальники обстежили й розібрали уламки будівельних конструкцій на 75% загальної площі об’єкту.
За їхніми даними, внаслідок обстрілу ТЦ загинуло 18 осіб (з яких 1 особа померла в лікарні), під час розбору завалів виявлено 8 фрагментів людських тіл.
За медичною допомогою звернулося 61 особа, з них 26 було госпіталізовано до лікарні інтенсивного лікування.
До робіт залучено 392 особи та 65 одиниць техніки.