При разборе завалов ТЦ в Кременчуге пострадали двое спасателей
Во время разбора поврежденных строительных конструкций уничтоженного вражеской ракетой торгового центра в Кременчуге на Полтавщине пострадали двое спасателей.
Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям
Дословно: "29 июня в 04:12 во время подготовки к демонтажу железобетонных плит одна из них сдвинулась, в результате чего получили травмы два сотрудника ГСЧС. Сейчас они находятся в больнице".
Сообщается, что спасатели обследовали и разобрали обломки строительных конструкций на 75% общей площади объекта.
По их данным, в результате обстрела ТЦ погибли 18 человек (из которых 1 человек умер в больнице), при разборе завалов обнаружено 8 фрагментов человеческих тел.
За медицинской помощью обратился 61 человек, из них 26 были госпитализированы в больницу интенсивного лечения.
К работам привлечены 392 человека и 65 единиц техники.