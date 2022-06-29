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При разборе завалов ТЦ в Кременчуге пострадали двое спасателей

Валентина РоманенкоСреда, 29 июня 2022, 10:42
фото ГСЧС

Во время разбора поврежденных строительных конструкций уничтоженного вражеской ракетой торгового центра в Кременчуге на Полтавщине пострадали двое спасателей.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Дословно: "29 июня в 04:12 во время подготовки к демонтажу железобетонных плит одна из них сдвинулась, в результате чего получили травмы два сотрудника ГСЧС. Сейчас они находятся в больнице".

Сообщается, что спасатели обследовали и разобрали обломки строительных конструкций на 75% общей площади объекта.

По их данным, в результате обстрела ТЦ погибли 18 человек (из которых 1 человек умер в больнице), при разборе завалов обнаружено 8 фрагментов человеческих тел.

 

За медицинской помощью обратился 61 человек, из них 26 были госпитализированы в больницу интенсивного лечения.

К работам привлечены 392 человека и 65 единиц техники.

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Темы: Кременчугвойна
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