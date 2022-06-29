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Глава МЗС Британії: Переговори з Росією можливі тільки після її поразки в Україні

"Європейська правда"Середа, 29 червня 2022, 11:19

Глава МЗС Британії Ліз Трасс вважає, що мирні переговори з Росією потрібно вести тільки після її поразки в Україні.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди" з Мадрида, про це Трасс сказала під час публічного форуму НАТО, який відбувається на полях саміту в іспанській столиці.

"Нам необхідно забезпечити поразку Росії в Україні. Це необхідно для європейської безпеки, свободи та демократії. Це єдиний спосіб, у який можна досягти тривалого миру в Європі", - сказала Ліз Трасс.

Вона відзначила, що не вважає можливим вести переговори з Росією у ситуації, коли її війська залишаються в Україні.

"Є люди, які говорять, що є можливості для переговорів зараз у той час, як Росія ще в Україні. Але я думаю, що це принесе фальшивий мир. Це призведе до подальшої агресії у майбутньому. Ми повинні вивчити уроки минулого - помилки мінського протоколу, до прикладу, який не зміг забезпечити тривалий мир у регіоні", - зазначила глава МЗС Британії.

Вона підкреслила, що "ми повинні спершу перемогти Росію, а потім вести переговори".

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон раніше попередив, що країни G7 та союзники по НАТО не повинні заохочувати Україну погоджуватися на невигідні умови миру у той час, як жорстока війна Росії затягується.

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Теми: війнаВелика БританіяРосіяУкраїна
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