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У День Конституції України росіяни весь день поливали вогнем Сумщину й Чернігівщину

Валентина РоманенкоСереда, 29 червня 2022, 11:19
фото ДПСУ

Російські військові 28 червня обстрілювали Сумську та Чернігівську області, використовуючи артилерію, бойову авіацію, БПЛА, РСЗВ, міномети та автоматичні гранатомети.

Джерело: Державна прикордонна служба України

Деталі: По Сумщині у 2-х випадках ворог завдав авіаударів із гелікоптерів некерованими авіаційними ракетами по Краснопільській громаді, загальною кількістю 22 штуки, а також у двох випадках використовував ударні дрони для скидання вибухових пристроїв по Великописарівській громаді.

Також по Краснопільській та Миропільській громадах ворог застосовував ствольну та реактивну артилерію, вів вогонь з автоматичних гранатометів. Всього прилетіло близько півсотні реактивних снарядів з "Градів" та понад сотню артилерійських боєприпасів.

Для проведення розвідки прикордоння України противник використовував розвідувальний літак та безпілотники.

На Чернігівщині ворог зранку та надвечір 28 червня гатив мінометами та зі стрілецької зброї.

Зокрема, прикордонники зафіксували близько 90 мінних розривів та декілька випадків кулеметної стрільби поблизу прикордонних населених пунктів Семенівської, Менської та Сновської громад. 

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Дослівно: "Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформацї не надходило. Дані уточнюються".

Теми: Сумська областьЧернігівська областьвійнаПрикордонна служба
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