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У День Конституції України росіяни весь день поливали вогнем Сумщину й Чернігівщину

Валентина РоманенкоСереда, 29 червня 2022, 11:19
У День Конституції України росіяни весь день поливали вогнем Сумщину й Чернігівщину
фото ДПСУ

Російські військові 28 червня обстрілювали Сумську та Чернігівську області, використовуючи артилерію, бойову авіацію, БПЛА, РСЗВ, міномети та автоматичні гранатомети.

Джерело: Державна прикордонна служба України

Деталі: По Сумщині у 2-х випадках ворог завдав авіаударів із гелікоптерів некерованими авіаційними ракетами по Краснопільській громаді, загальною кількістю 22 штуки, а також у двох випадках використовував ударні дрони для скидання вибухових пристроїв по Великописарівській громаді.

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Також по Краснопільській та Миропільській громадах ворог застосовував ствольну та реактивну артилерію, вів вогонь з автоматичних гранатометів. Всього прилетіло близько півсотні реактивних снарядів з "Градів" та понад сотню артилерійських боєприпасів.

Для проведення розвідки прикордоння України противник використовував розвідувальний літак та безпілотники.

На Чернігівщині ворог зранку та надвечір 28 червня гатив мінометами та зі стрілецької зброї.

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Зокрема, прикордонники зафіксували близько 90 мінних розривів та декілька випадків кулеметної стрільби поблизу прикордонних населених пунктів Семенівської, Менської та Сновської громад. 

Дослівно: "Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформацї не надходило. Дані уточнюються".

Теми: Сумська областьЧернігівська областьвійнаПрикордонна служба
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