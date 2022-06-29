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В День Конституции Украины россияне весь день поливали огнем Сумщину и Черниговщину

Валентина РоманенкоСреда, 29 июня 2022, 11:19
В День Конституции Украины россияне весь день поливали огнем Сумщину и Черниговщину
фото ГПСУ

Российские военные 28 июня обстреливали Сумскую и Черниговскую области, используя артиллерию, боевую авиацию, БПЛА, РСЗО, минометы и автоматические гранатометы.

Источник: Государственная пограничная служба Украины

Детали: По Сумщине в 2-х случаях враг нанес авиаудары из вертолетов неуправляемыми авиационными ракетами по Краснопольской общине, общим количеством 22 штуки, а также в двух случаях использовал ударные дроны для сброса взрывных устройств по Великописаревской общине.

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Также по Краснопольской и Миропольской общинам враг применял ствольную и реактивную артиллерию, вел огонь из автоматических гранатометов. Всего прилетело около полусотни реактивных снарядов из "Градов" и более сотни артиллерийских боеприпасов.

Для проведения разведки пограничья Украины противник использовал разведывательный самолет и беспилотники.

На Черниговщине враг утром и вечером 28 июня стрелял минометами и из стрелкового оружия.

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В частности, пограничники зафиксировали около 90 минных разрывов и несколько случаев пулеметной стрельбы вблизи приграничных населенных пунктов Семеновской, Минской и Сновской общин.

Дословно: "О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информации не поступало. Данные уточняются".

Темы: Сумская областьЧерниговская областьвойнаПограничная служба
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