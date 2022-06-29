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СБУ допитала росіянина, який рятував крейсер "Москва" і переметнувся в піхоту

Олена РощінаСереда, 29 червня 2022, 11:42
Моряк і піхотинець із РФ, скриншот

Служба безпеки України допитала російського моряка, який після невдалого порятунку крейсера "Москва" перейшов у піхоту й потрапив у полон. 

Джерело: СБУ

Деталі: Росіянин брав участь у спробі порятунку флагмана Чорноморського флоту РФ у квітні – а потім перейшов у піхоту, аби не померти посеред моря.

Пряма мова: "Був учасником операції із порятунку корабля "Москва". Там було багато трупів і в основному порятунок відбувався дуже сумно. Корабель втратили, він потонув, його не змогли відбуксувати.

Після того, як ми повернулися з порятунку Москви, дали два вибори: або йдеш далі на корабель у море, або в піхоту. Я надивився, що було на "Москві", і не хотів далі бачити, що посередині моря вмираєш – це дуже страшно. І я відмовився: написав рапорт, що згоден на спецоперацію в Україні".

Деталі: Молодий росіянин "перекваліфікувався" у піхотинця, щоб воювати в Україні. За три тижні інструктори-"вагнерівці" допомогли йому "змінити профіль" – і невдовзі чоловіка відправили на розвідку у Волноваський район.

30 військовослужбовців РФ відправили в розвідку на двох БТРах, але перше ж бойове завдання виявилося провальним: "розвідники" натрапили на засідку ЗСУ і потрапили під мінометний вогонь.

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Вціліти вдалося лише трьом із тридцяти. Російські командири кинули поранених на полі бою.

Допитаний медичну допомогу отримав уже від бійців ЗСУ, які взяли його полон.

Теми: війнаРосіяполоненіСБУ
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