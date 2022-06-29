СБУ допросила россиянина, который спасал крейсер "Москва" и переметнулся в пехоту

Служба безопасности Украины допросила российского моряка, который после неудачного спасения крейсера "Москва" перешел в пехоту и попал в плен.

Источник: СБУ

Детали: Россиянин принимал участие в попытке спасения флагмана Черноморского флота РФ в апреле – а затем перешел в пехоту, чтобы не умереть посреди моря.

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Прямая речь: "Был участником операции по спасению корабля "Москва". Там было много трупов и, в основном, спасение происходило очень печально. Корабль потеряли, он потонул, его не смогли отбуксировать.

После того, как мы вернулись со спасения "Москвы", дали два выбора: либо идешь дальше на корабль в море, либо в пехоту. Я насмотрелся, что было на "Москве", и не хотел дальше видеть, что посередине моря умираешь – это очень страшно. И я отказался: написал рапорт, что согласен на спецоперацию в Украине".

Детали: Молодой россиянин "переквалифицировался" в пехотинца, чтобы воевать в Украине. За три недели инструкторы-"вагнеровцы" помогли ему "сменить профиль" – и вскоре мужчину отправили на разведку в Волновахский район.

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30 военнослужащих РФ отправили в разведку на двух БТРах, но первая же боевая задача оказалась провальной: "разведчики" наткнулись на засаду ВСУ и попали под минометный огонь.

Уцелеть удалось только троим из тридцати. Российские командиры бросили раненых на поле боя.

Допрошенный медицинскую помощь получил уже от бойцов ВСУ, которые взяли его в плен.