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Байден оголосив про посилення присутності США в Європі через війну Росії

"Європейська правда"Середа, 29 червня 2022, 11:52

Президент США Джо Байден оголосив про суттєве посилення американської присутності у Європі в з’язку з росыйською загрозою.

Про це глава США заявив під час зустрічі з генсеком Альянсу Єнсом Столтенбергом на полях саміту НАТО, повідомляє кореспондент "Європейської правди" з Мадриду.

"Сьогодні я оголошую, що США зміцнюють наші сили у Європі", - заявив Джо Байден, додавши, що НАТО буде посилено в усіх напрямках у всіх сферах - на суші, в повітрі та на морі.

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Він повідомив, що США відправляють два додаткові есмінці на спільну американсько-іспанську базу Рота і таким чином кількість американських есмінців там зросте від 4 до 6.

У Польщі, за словами Байдена, Сполучені Штати утворять постійний штаб п’ятого армійського корпусу США, що допоможе посилити  сумісність військ США і НАТО по всьому східному фланзі Альянсу.

США також відправлять дві додаткові ескадрильї F-35 до Британії та посилять протиповітряну оборону у Німеччині та Італії.

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У Румунії буде розміщуватись ротаційна бригада у розмірі до 3 тисяч бійців та 2 тисяч іншого персоналу.

Як очікується, лідери країн НАТО на саміті у Мадриді узгодять рішення про збільшення кількості військ високої готовності до понад 300 тисяч.

Детальніше про саміт Альянсу дивіться у відеопоясненні: Що дадуть Україні? Чи готовий Альянс до війни з РФ? 

Теми: БайденЄвропаСШАвійна
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