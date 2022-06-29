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Байден объявил об усилении присутствия США в Европе из-за войны России

"Европейская правда"Среда, 29 июня 2022, 11:52

Президент США Джо Байден объявил о существенном усилении американского присутствия в Европе в связи с российской угрозой.

Об этом глава США заявил во время встречи с генсеком Альянса Йенсом Столтенбергом на полях саммита НАТО, сообщает корреспондент "Европейской правды" из Мадрида.

"Сегодня я объявляю, что США укрепляют наши силы в Европе", - заявил Джо Байден, добавив, что НАТО будет усилено по всем направлениям во всех сферах - на суше, в воздухе и на море.

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Он сообщил, что США отправляют два дополнительных эсминца на общую американско-испанскую базу Рота и таким образом количество американских эсминцев там вырастет от 4 до 6.

В Польше, по словам Байдена, Соединенные Штаты создадут постоянный штаб пятого армейского корпуса США, что поможет усилить совместимость войск США и НАТО по всему восточному флангу Альянса.

США также отправят две дополнительные эскадрильи F-35 в Британию и усилят противовоздушную оборону в Германии и Италии.

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В Румынии будет размещаться ротационная бригада в размере до 3 тысяч бойцов и 2 тысячи другого персонала.

Как ожидается, лидеры стран НАТО на саммите в Мадриде согласуют решение об увеличении количества войск высокой готовности до более чем 300 тысяч.

Подробнее о саммите Альянса смотрите в видеообъяснении: Что дадут Украине? Готов ли Альянс к войне с РФ?

Темы: БайденЕвропаСШАвойна
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