Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Байден объявил об усилении присутствия США в Европе из-за войны России

"Европейская правда"Среда, 29 июня 2022, 11:52

Президент США Джо Байден объявил о существенном усилении американского присутствия в Европе в связи с российской угрозой.

Об этом глава США заявил во время встречи с генсеком Альянса Йенсом Столтенбергом на полях саммита НАТО, сообщает корреспондент "Европейской правды" из Мадрида.

"Сегодня я объявляю, что США укрепляют наши силы в Европе", - заявил Джо Байден, добавив, что НАТО будет усилено по всем направлениям во всех сферах - на суше, в воздухе и на море.

Он сообщил, что США отправляют два дополнительных эсминца на общую американско-испанскую базу Рота и таким образом количество американских эсминцев там вырастет от 4 до 6.

В Польше, по словам Байдена, Соединенные Штаты создадут постоянный штаб пятого армейского корпуса США, что поможет усилить совместимость войск США и НАТО по всему восточному флангу Альянса.

США также отправят две дополнительные эскадрильи F-35 в Британию и усилят противовоздушную оборону в Германии и Италии.

В Румынии будет размещаться ротационная бригада в размере до 3 тысяч бойцов и 2 тысячи другого персонала.

ВИДЕО ДНЯ

Как ожидается, лидеры стран НАТО на саммите в Мадриде согласуют решение об увеличении количества войск высокой готовности до более чем 300 тысяч.

Подробнее о саммите Альянса смотрите в видеообъяснении: Что дадут Украине? Готов ли Альянс к войне с РФ?

Темы: БайденЕвропаСШАвойна
Главное сегодня

дополнено, фотоКиевщина: в Демидове из-за молнии разрушен мост, есть погибший

Зеленский ответил, от чего зависит участие Украины в саммите G-20

Украина подписала "транспортный безвиз" с ЕС

Украина вернула 144 пленных, из них 95 защитников "Азовстали"

Финляндию и Швецию официально пригласили к членству в НАТО

Британия ввела санкции против родственницы Путина и второго богатейшего человека РФ

Все новости...
Байден
Байден: за ответ России пришлось заплатить, но НАТО объединена как никогда
РФ ввела санкции против жены и дочери Байдена, а также против философа Фукуямы
Байден об ударе по Кременчугу: США продолжат привлекать Россию к ответственности
Последние новости
20:11
Россияне хотят отправить учителей из Крыма на работу в оккупированные города Украины – КрымSOS
19:48
США внесли в "черный список" компанию из Узбекистана, помогавшую РФ обходить санкции
19:42
УЗ не будет повышать тарифы для пассажиров – Камышин
19:28
Россияне пытаются блокировать Лисичанск и взять под контроль дорогу Лисичанск – Бахмут – Генштаб
19:07
На фоне санкций против Потанина цены на никель и палладий выросли
19:00
Скульптуру Джеффа Кунса продали на аукционе за 11,5 млн долларов: средства пойдут на помощь украинцам
18:51
Украина сохраняет курс на интеграцию в НАТО – заявление после саммита
18:40
дополнено, фотоКиевщина: в Демидове из-за молнии разрушен мост, есть погибший
18:40
Зеленский ответил, от чего зависит участие Украины в саммите G-20
18:29
"Это шутка": Садовый заявил, что кафе, которое посетила Джоли, сносить не будут
Все новости...