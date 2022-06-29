Кулеба: Або ОБСЄ зупинить повноваження Росії, або вона зруйнує ОБСЄ

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав ОБСЄ знайти спосіб призупинити повноваження Росії у зв’язку з війною, яку вона розв’язала, зазначивши, що інакше РФ зруйнує саму ОБСЄ.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Дистанційний виступ на щорічній конференції ОБСЄ Кулеба почав із запитання, що досі робить представник Росії за столом організації після всього, що вже зробила РФ.

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Він навів приклади того, як Росія підривала інструменти ОБСЄ - перешкодила продовженню роботи Координатора проєктів ОБСЄ в Україні, не погодившись продовжити мандат, проігнорувала звернення України через спецмеханізм зниження ризиків ОБСЄ невдовзі перед вторгненням.

"Росії надто довго потурали, і тепер нам доводиться мати справу з монстром, який руйнує все на своєму шляху. Путін відкрито заявив свої агресивні плани відновлення радянської імперії - по суті, завоювання сусідніх суверенних держав. Члени російського політичного істеблішменту регулярно погрожують іншим країнам ядерними ударами. Нагадаю всім, що йдеться про одного з постійних членів Ради Безпеки ООН, якому світове співтовариство доручило зберігати міжнародний мир і безпеку, а не руйнувати їх", - наголосив Дмитро Кулеба.

Він закликав організацію, з огляду на всі обставини, знайти спосіб призупинити повноваження Росії.

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"Кажуть, в ОБСЄ немає відповідних механізмів. Що ж, тоді створіть таку процедуру і виженіть їх... ОБСЄ має зробити важкий вибір. Залишити все, як є, і дозволити Росії зруйнувати Організацію, або вжити заходів і знайти спосіб призупинити повноваження Росії. Формалізм тут не допоможе. У часи, коли на карту поставлене майбутнє безпекового порядку в Європі, необхідні рішучі дії. Якщо для цього потрібно створити прецедент, створіть його", - закликав Дмитро Кулеба.

Він наголосив, що Україна безперечно прагне миру і ніколи не хотіла війни, але оскільки імперські цілі Путіна залишаються незмінними, переговори з ним стануть можливі лише після поразок РФ на полі бою.

"Я впевнений, що Україна переможе. Насправді, перемога України в інтересах усіх, включно з ОБСЄ, тому що вона відновить мир, справедливість і безпеку в Європі. Питання в ціні, яку за це доведеться заплатити Україні і всій Європі", - наголосив Кулеба.

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