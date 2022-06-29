Кулеба: Либо ОБСЕ остановит полномочия России, либо он разрушит ОБСЕ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал ОБСЕ найти способ приостановить полномочия России в связи с развязавшейся войной, отметив, что иначе РФ разрушит саму ОБСЕ.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Дистанционное выступление на ежегодной конференции ОБСЕ Кулеба началось с вопроса, что до сих пор делает представитель России за столом организации после всего, что уже сделала РФ.

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Он привел примеры того, как Россия взрывала инструменты ОБСЕ – помешала продолжению работы Координатора проектов ОБСЕ в Украине, не согласившись продлить мандат, проигнорировала обращение Украины из-за спецмеханизма снижения рисков ОБСЕ вскоре перед вторжением.

"России слишком долго потакали, и теперь нам приходится иметь дело с монстром, разрушающим все на своем пути. Путин открыто заявил свои агрессивные планы восстановления советской империи - по сути, завоевание соседних суверенных государств. Члены российского политического истеблишмента регулярно угрожают другим странам ядерными ударами. Напомню всем, что речь идет об одном из постоянных членов Совета безопасности ООН, которому мировое сообщество поручило сохранять международный мир и безопасность, а не разрушать их", - подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Он призвал организацию, с учетом всех обстоятельств, найти способ приостановить полномочия России.

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"Говорят, у ОБСЕ нет соответствующих механизмов. Что ж, тогда создайте такую ​​процедуру и выгоните их... ОБСЕ должен сделать трудный выбор. Оставить все как есть, и позволить России разрушить Организацию, или принять меры и найти способ приостановить полномочия России. Формализм здесь не поможет. Во времена, когда на карту поставлено будущее порядка безопасности в Европе, необходимы решительные действия. Если для этого нужно создать прецедент, создайте его", - призвал Дмитрий Кулеба.

Он подчеркнул, что Украина, безусловно, стремится к миру и никогда не хотела войны, но поскольку имперские цели Путина остаются неизменными, переговоры с ним станут возможны только после поражений РФ на поле боя.

"Я уверен, что Украина победит. На самом деле победа Украины в интересах всех, включая ОБСЕ, потому что она восстановит мир, справедливость и безопасность в Европе. Вопрос в цене, которую за это придется заплатить Украине и всей Европе", - подчеркнул Кулеба.

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