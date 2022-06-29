Російські хакери почали кібератаки проти Норвегії за обмеження транзиту на Шпіцберген

Російські хакери атакували декілька норвезьких урядових сайтів і сервісів, назвавши це помстою за обмеження Норвегією традиційного маршруту транзиту вантажів на Шпіцберген.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє NRK.

У Телеграм-каналах хакерської групи Killnet, причетної до серії останніх атак проти сайтів держустанов у Європі, анонсували атаку на низку норвезьких ресурсів і сервісів, заявиши, що це помста за відмову Норвегії, на підставі санкцій, пропускати через материкову частину країни вантажі гірничодобувної компанії для відправлення на Шпіцберген, які зазвичай возили єдиним маршрутом з норвезького Тромсе.

Наразі недоступний BankID та ресурс Агенства охорони праці Arbeidstilsynet, сервіс Altinn також повідомив, що у роботі спостерігаються проблеми.

"Arbeidstilsynet працює над відбиттям і обмеженням атаки", - повідомив керівник ІТ-відділу агентства у коментарі ЗМІ.

27 червня Killnet здійснили масову кібератаку на державні структури й компанії Литви через обмеження нею транзиту до Калінінградської області Росії.

Ця сама група взяла на себе відповідальність за кібератаки на сайти італійських установ і сервісів у травні.