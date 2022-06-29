Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Російські хакери почали кібератаки проти Норвегії за обмеження транзиту на Шпіцберген

"Європейська правда"Середа, 29 червня 2022, 13:20

Російські хакери атакували декілька норвезьких урядових сайтів і сервісів, назвавши це помстою за обмеження Норвегією традиційного маршруту транзиту вантажів на Шпіцберген.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє NRK.

У Телеграм-каналах хакерської групи Killnet, причетної до серії останніх атак проти сайтів держустанов у Європі, анонсували атаку на низку норвезьких ресурсів і сервісів, заявиши, що це помста за відмову Норвегії, на підставі санкцій, пропускати через материкову частину країни вантажі гірничодобувної компанії для відправлення на Шпіцберген, які зазвичай возили єдиним маршрутом з норвезького Тромсе. 

 

Наразі недоступний BankID та ресурс Агенства охорони праці Arbeidstilsynet, сервіс Altinn також повідомив, що у роботі спостерігаються проблеми.

"Arbeidstilsynet працює над відбиттям і обмеженням атаки", - повідомив керівник ІТ-відділу агентства у коментарі ЗМІ.

27 червня Killnet здійснили масову кібератаку на державні структури й компанії Литви через обмеження нею транзиту до Калінінградської області Росії.  

Ця сама група взяла на себе відповідальність за кібератаки на сайти італійських установ і сервісів у травні. 

ВІДЕО ДНЯ

Теми: хакериРосіяНорвегія
Головне сьогодні

додано фото, відеоУкраїна повернула 144 полонених, з них 95 захисників "Азовсталі"

Кабмін пропонує запровадити санкції проти Маслякова й членів КВК

фото, доповненоКиївщина: у Демидові через блискавку зруйновано міст, є загиблий

Зеленський відповів, від чого залежить участь України у саміті G-20

Україна підписала "транспортний безвіз" з ЄС

Фінляндію та Швецію офіційно запросили до членства у НАТО

Усі новини...
хакери
СБУ: російські спецслужби намагалися зламати національний телемарафон
За 4 місяці війни IT-армія атакувала понад 4200 російських ресурсів – Мінцифра
Microsoft розповіла про кібератаки й кібервплив Росії на Україну та її союзників
Останні новини
03:51
ISW: Кремль досі має територіальні амбіції і претендує не лише на Донбас
03:00
Зміїний: ЗСУ вразили ще один російський "Панцир"
02:03
Британія надасть Україні ще військової допомоги — на понад мільярд доларів
01:22
Бренсон: Ми повинні разом протистояти загрозі, з якою зіштовхнулася Україна
00:41
EU and Ukraine Sign "Transport Visa-Free"
00:30
Доба на Сумщині: Через російські обстріли загинули двоє людей, вісім поранених
23:47
Путін цинічно відреагував на ракету РФ в ТЦ Кременчука: "Нема там ніякого теракту"
23:28
Путін заявив, що цілі війни не змінилися, але тактика "може бути різною"
23:25
Італія теж надасть Україні важке озброєння – прем’єр Нідерландів
23:10
Зеленський відреагував на повернення 144 бійців з російського полону
Усі новини...