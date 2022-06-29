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Российские хакеры начали кибератаки против Норвегии за ограничение транзита на Шпицберген

"Европейская правда"Среда, 29 июня 2022, 13:20

Российские хакеры атаковали несколько норвежских правительственных сайтов и сервисов, назвав это местью за ограничение Норвегией традиционного маршрута транзита грузов на Шпицберген.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает NRK.

В телеграм-каналах хакерской группы Killnet, причастной к серии последних атак против сайтов госучреждений в Европе, анонсировали атаку на ряд норвежских ресурсов и сервисов, заявив, что это месть за отказ Норвегии, на основании санкций, пропускать через материковую часть страны грузы горнодобывающей компании для отправки на Шпицберген, которые обычно возили единственным маршрутом из норвежского Тромсе.

 

Недоступны BankID и ресурс Агентства охраны труда Arbeidstilsynet, сервис Altinn также сообщил, что в работе наблюдаются проблемы.

"Arbeidstilsynet работает над отражением и ограничением атаки", - сообщил руководитель IT-отдела агентства в комментарии СМИ.

27 июня Killnet осуществили массовую кибератаку на государственные структуры и компании Литвы из-за ограничения ею транзита в Калининградскую область России.

Эта же группа взяла на себя ответственность за кибератаки на сайты итальянских учреждений и сервисов в мае.

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Темы: хакерыРосcияНорвегия
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