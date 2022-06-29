Российские хакеры начали кибератаки против Норвегии за ограничение транзита на Шпицберген

Российские хакеры атаковали несколько норвежских правительственных сайтов и сервисов, назвав это местью за ограничение Норвегией традиционного маршрута транзита грузов на Шпицберген.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает NRK.

В телеграм-каналах хакерской группы Killnet, причастной к серии последних атак против сайтов госучреждений в Европе, анонсировали атаку на ряд норвежских ресурсов и сервисов, заявив, что это месть за отказ Норвегии, на основании санкций, пропускать через материковую часть страны грузы горнодобывающей компании для отправки на Шпицберген, которые обычно возили единственным маршрутом из норвежского Тромсе.

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Недоступны BankID и ресурс Агентства охраны труда Arbeidstilsynet, сервис Altinn также сообщил, что в работе наблюдаются проблемы.

"Arbeidstilsynet работает над отражением и ограничением атаки", - сообщил руководитель IT-отдела агентства в комментарии СМИ.

27 июня Killnet осуществили массовую кибератаку на государственные структуры и компании Литвы из-за ограничения ею транзита в Калининградскую область России.

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Эта же группа взяла на себя ответственность за кибератаки на сайты итальянских учреждений и сервисов в мае.