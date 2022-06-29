Місія ООН зафіксувала 300 вбивств і 23 акти сексуального насильства під час окупації

Моніторингова місія Організації Об’єднаних Націй з прав людини в Україні зафіксувала понад 300 вбивств включно зі стратами цивільних у Київській, Чернігівській, Харківській і Сумській областях під час окупації російською армією,

Джерело: доповідь Управління ООН з прав людини, заснована на роботі моніторингової місії з 24 лютого до 15 травня й оприлюднена 29 червня

Деталі: У доповіді задокументовано, що чимало військових засобів і методів порушували норми міжнародного гуманітарного права, які регулюють ведення бойових дій.

Зокрема, "у багатьох випадках Збройні сили Російської Федерації та меншою мірою Збройні сили України не дотримувалися принципів розрізнення, пропорційності та запобіжних заходів, щоб уникнути або щонайменше звести до мінімуму випадкову загибель цивільного населення та пошкодження цивільних об'єктів".

У доповіді зафіксовані незаконні вбивства, включно із сумарними стратами цивільних осіб у понад 30 населених пунктах у Київській, Чернігівській, Харківській і Сумській областях, скоєні, коли ці території перебували під контролем Збройних сил Російської Федерації наприкінці лютого та в березні.

Станом на 15 травня моніторингова місія отримала інформацію про понад 300 таких вбивств. Ця цифра може збільшитися, коли з’являтимуться нові докази.

Тільки в Бучі представники ООН задокументували щонайменше 50 цивільних осіб, які були вбиті Збройними силами Росії, поки місто перебувало під їхнім контролем.

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У доповіді також описано випадки катування та жорстокого поводження з цивільними особами.

Задокументовано різні обсяги порушення норм міжнародного гуманітарного права та прав людини "обома сторонами щодо поводження з військовополоненими та особами hors de combat (особами, які не здатні виконувати свої бойові обов’язки – ред.), а саме випадки позасудової страти, відмови в наданні медичної допомоги, катувань та жорстокого поводження, виставлення для цікавості публіки, порушення умов інтернування".

Моніторингова місія має доступ до місць інтернування військовополонених на території, яка контролюється урядом України, і закликає Росію та її бойовиків надати такий доступ.

Місія також змогла перевірити та підтвердити 23 випадки сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом, зокрема, зґвалтування, групове зґвалтування, катування, примус до публічного роздягання, погрози сексуального насильства.

Більшість випадків були вчинені на місцевостях, які контролюються Збройними силами РФ, але також були випадки й на місцевостях, які контролюються урядом, зазначається в доповіді

Голова місії Матільда ​​Богнер зазначила, що жертви не завжди хочуть говоити чи подавати скаргу, тому для розуміння всього масштабу сексуального насильства можуть знадобитися роки.

У доповіді також зафіксовані 248 випадків свавільного затримання представників місцевих органів влади, журналістів, активістів громадянського суспільства та інших цивільних осіб, чимало з яких можуть складати насильницькі зникнення, імовірно вчинені Збройними силами Росії та пов'язаними озброєними групами.

Серед цих випадків 6 жертв – одна жінка та п'ять чоловіків – були згодом знайдені мертвими.

Управління Верховного комісара ООН з прав людини також зафіксувало "12 випадків, які можуть становити насильницькі зникнення, скоєні українськими правоохоронними органами щодо осіб, підозрюваних у підтримці Збройних сил Російської Федерації та пов'язаних озброєних груп".

У доповіді підтверджено примусовий військовий призов Росією чоловіків в ОРДЛО.

Зафіксовано 17 випадків загибелі журналістів, працівників медіа та блогерів під час бойових дій, а також ще 14 випадків поранення журналістів.

Задокументовано 41 випадок переслідування жителів Криму за "дискредитацію" або "заклики до перешкоджання" застосування Збройних сил РФ.

Чимало медіа, раніше доступних у Криму, були також заблоковані після 24 лютого 2022 року, що серйозно обмежило право на свободу вираження поглядів на півострові.