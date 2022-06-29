Миссия ООН зафиксировала 300 убийств и 23 акта сексуального насилия во время оккупации

Мониторинговая миссия Организации Объединенных Наций по правам человека в Украине зафиксировала более 300 убийств, включая казни гражданских в Киевской, Черниговской, Харьковской и Сумской областях во время оккупации российской армией,

Источник: доклад Управления ООН по правам человека, основанный на работе мониторинговой миссии с 24 февраля по 15 мая и обнародованный 29 июня

Детали: В докладе задокументировано, что многие военные средства и методы нарушали нормы международного гуманитарного права, регулирующие ведение боевых действий.

В частности, "во многих случаях Вооруженные силы Российской Федерации и в меньшей степени Вооруженные силы Украины не придерживались принципов различения, пропорциональности и мер предосторожности, чтобы избежать или по меньшей мере свести к минимуму случайную гибель гражданского населения и повреждение гражданских объектов".

В докладе зафиксированы незаконные убийства, включая суммарные казни гражданских лиц в более чем 30 населенных пунктах в Киевской, Черниговской, Харьковской и Сумской областях, совершенные, когда эти территории находились под контролем Вооруженных сил Российской Федерации в конце февраля и марте.

По состоянию на 15 мая мониторинговая миссия получила информацию о более чем 300 таких убийствах. Эта цифра может увеличиться при появлении новых доказательств.

Только в Буче представители ООН задокументировали по меньшей мере 50 гражданских лиц, убитых Вооруженными силами России, пока город находился под их контролем.

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В докладе также описаны случаи пыток и жестокого обращения с гражданскими лицами.

Задокументированы различные объемы нарушения норм международного гуманитарного права и прав человека "обеими сторонами относительно обращения с военнопленными и лицами hors de combat (лицами, которые не способны выполнять свои боевые обязанности – ред.), а именно случаи внесудебной казни, отказа в предоставлении медицинской помощи, пыток и жестокого обращения, выставления для любопытства публики, нарушения условий интернирования".

Мониторинговая миссия имеет доступ к местам интернирования военнопленных на территории, контролируемой правительством Украины, и призывает Россию и ее боевиков предоставить такой доступ.

Миссия также смогла проверить и подтвердить 23 случая сексуального насилия, связанного с конфликтом, в частности изнасилование, групповое изнасилование, пытки, принуждение к публичному раздеванию, угрозы сексуального насилия.

Большинство случаев было совершено на местностях, контролируемых Вооруженными силами РФ, но также были случаи и на местностях, контролируемых правительством, отмечается в докладе

Глава миссии Матильда Богнер отметила, что жертвы не всегда хотят говорить или подавать жалобу, поэтому для понимания всего масштаба сексуального насилия могут понадобиться годы.

В докладе также зафиксировано 248 случаев вопиющего задержания представителей местных органов власти, журналистов, активистов гражданского общества и других гражданских лиц, многие из которых могут составлять насильственные исчезновения, предположительно совершенные Вооруженными силами России и связанными вооруженными группами.

Среди этих случаев 6 жертв – одна женщина и пять мужчин – были впоследствии найдены мертвыми.

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека также зафиксировало "12 случаев, которые могут представлять насильственные исчезновения, совершенные украинскими правоохранительными органами в отношении лиц, подозреваемых в поддержке Вооруженных сил Российской Федерации и связанных вооруженных групп".

В докладе подтвержден принудительный военный призыв Россией мужчин в ОРДЛО.

Зафиксировано 17 случаев гибели журналистов, работников медиа и блоггеров во время боевых действий, а также 14 случаев ранения журналистов.

Задокументирован 41 случай преследования жителей Крыма за "дискредитацию" или "призывы к препятствованию" применения Вооруженных сил РФ.

Многие медиа, ранее доступные в Крыму, были также заблокированы после 24 февраля 2022 года, что серьезно ограничило право на свободу выражения взглядов на полуострове.