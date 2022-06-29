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Норвегія посприяє передачі Україні РСЗВ з Британії, надавши заміну

"Європейська правда"Середа, 29 червня 2022, 13:59

Міністерство оборони Норвегії посприяє тому, щоб Україна отримала від Британії додаткові реактивні системи залпового вогню, надавши британцям три системи для заміщення.

Як пише "Європейська правда", про це заявив міністр оборони Норвегії Бйорн Арілд Грам.

"Ми маємо продовжити підтримку України, щоб українці могли продовжувати боротьбу за свободу і незалежність. Потрібно більше зброї і Україна зараз дуже потребує її… Ми домовилися з Британією, що вони отримають норвезькі системи, щоб могли передати свої Україні. Це приклад гарної співпраці між союзниками", - заявив міністр. 

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Він зазначив, що ці системи зараз на збереженні і їхня передача не зашкодить оборонним потребам самої Норвегії. Наразі йдеться про три системи.  

Окрім того, Норвегія передасть Україні ще 5000 пострілів до гранатометів, на додачу до такої ж кількості переданих раніше. 

"Важливо, щоб у України були боєприпаси до систем, які вже поставлені", - зазначив Грам.

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Нагадаємо, на початку червня Британія анонсувала надання Україні РСЗВ M270, які можуть вражати цілі на відстані до 80 км. 

Теми: НорвегіяУкраїназброяВелика Британія
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