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Норвегия поспособствует передаче Украине РСЗО из Британии, предоставив замену

"Европейская правда"Среда, 29 июня 2022, 13:59

Министерство обороны Норвегии поможет тому, чтобы Украина получила от Британии дополнительные реактивные системы залпового огня, предоставив британцам три системы для замещения.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил министр обороны Норвегии Бьорн Арилд Грам.

"Мы должны продолжить поддержку Украины, чтобы украинцы могли продолжать борьбу за свободу и независимость. Нужно больше оружия, и Украина сейчас очень нуждается в ней... Мы договорились с Британией, что они получат норвежские системы, чтобы могли передать свои Украине. Это пример хорошего сотрудничества между союзниками", – заявил министр.

Он отметил, что эти системы сейчас на сохранении и их передача не повредит оборонным потребностям самой Норвегии. Речь идет о трех системах.

Кроме того, Норвегия передаст Украине еще 5000 выстрелов к гранатометам, вдобавок к такому же количеству переданных ранее.

"Важно, чтобы у Украины были боеприпасы к уже поставленным системам", - отметил Грам.

Напомним, в начале июня Британия анонсировала предоставление Украине РСЗО M270, которые могут поражать цели на расстоянии до 80 км.

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Темы: НорвегияУкраинаоружиеВеликобритания
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