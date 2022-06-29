СК Білорусі заявив, що трьом "рейковим партизанам" загрожує смертна кара

Слідчий комітет Білорусі повідомив про завершення слідства щодо трьох "рейкових партизанів", справу передано до прокуратури для направлення до суду.

Джерело: СК РБ, "Радіо Свобода", правозахисний центр "Вясна"

Деталі: Трьох жителів Гомельської області звинувачують у підпалі релейної шафи на залізниці в ніч з 28 лютого на 1 березня.

Офіційно їм інкримінують чотири статті, зокрема " теракт " і " державна зрада " .

Обвинуваченим 29, 33 та 51 рік. За даними правозахисників, йдеться про "світлогірських партизанів" Дмитра Равича, Дениса Дикуна та Олега Молчанова.

У повідомленні СК їх уже називають "зрадниками Батьківщини", незважаючи на те, що суд ще навіть не розпочався.

Також СК РБ заявляє, що за вчинення зазначених дій чоловікам може загрожувати максимальне покарання аж до смертної кари.

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Юрист Павло Сапелко пояснює, що "світлогірським партизанам" не може загрожувати розстріл, але силовики вже, очевидно, з нетерпінням чекають на таку можливість.

Останніми змінами до Кримінального кодексу депутати Національних зборів РБ суттєво розширили можливості застосування страти. Однак можливість розстрілювати за антивоєнні "партизанські" замахи на залізничну інфраструктуру, якими люди намагалися запобігти перекиданню російської військової техніки та озброєнь в Україну, з'явиться лише щодо діянь, скоєних після 29 травня 2022 року — дня набрання чинності відповідними змінами.

"А невгамовна кровожерлива риторика владних ресурсів підказує, що на цю можливість силові відомства чекають з нетерпінням", - каже юрист.

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