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СК Білорусі заявив, що трьом "рейковим партизанам" загрожує смертна кара

Валентина РоманенкоСереда, 29 червня 2022, 14:08
СК Білорусі заявив, що трьом рейковим партизанам загрожує смертна кара
"Світлогірські партизани"

Слідчий комітет Білорусі повідомив про завершення слідства щодо трьох "рейкових партизанів", справу передано до прокуратури для направлення до суду.

Джерело: СК РБ, "Радіо Свобода", правозахисний центр "Вясна"

Деталі: Трьох жителів Гомельської області звинувачують у підпалі релейної шафи на залізниці в ніч з 28 лютого на 1 березня.

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Офіційно їм інкримінують чотири статті, зокрема " теракт " і " державна зрада " .

Обвинуваченим 29, 33 та 51 рік. За даними правозахисників, йдеться про "світлогірських партизанів" Дмитра Равича, Дениса Дикуна та Олега Молчанова.

У повідомленні СК їх уже називають "зрадниками Батьківщини", незважаючи на те, що суд ще навіть не розпочався.

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Також СК РБ заявляє, що за вчинення зазначених дій чоловікам може загрожувати максимальне покарання аж до смертної кари.

Юрист Павло Сапелко пояснює, що "світлогірським партизанам" не може загрожувати розстріл, але силовики вже, очевидно, з нетерпінням чекають на таку можливість.

Останніми змінами до Кримінального кодексу депутати Національних зборів РБ суттєво розширили можливості застосування страти. Однак можливість розстрілювати за антивоєнні "партизанські" замахи на залізничну інфраструктуру, якими люди намагалися запобігти перекиданню російської військової техніки та озброєнь в Україну, з'явиться лише щодо діянь, скоєних після 29 травня 2022 року — дня набрання чинності відповідними змінами.

"А невгамовна кровожерлива риторика владних ресурсів підказує, що на цю можливість силові відомства чекають з нетерпінням", - каже юрист.

Передісторія:

  • Після початку повномасштабної війни РФ проти України у Білорусі пройшла хвиля затримань за підозрою у зриві графіка руху російських поїздів зі зброєю, а також причетних до фізичного пошкодження інфраструктури залізниці у Білорусі.
  • 4 березня 2022 року у Світлогорську було затримано подружжя Дмитра та Наталю Равичів, брата Наталії Дениса Дикуна та його дівчину Алісу Молчанову з її батьком Олегом Молчановим. Дмитро Равич, Денис Дикун та Олег Молчанов перебувають під вартою, Алісу та Наталю відпустили. У червні КДБ РБ вніс політв'язнів у "список терористів".
  • У провладних телеграм-каналах з'явилося "покаяне" відео з Денисом Дикуном. На ньому хлопець, який виглядає побитим, каже, що за вказівкою ByPOL підпалив ще з двома людьми 28 лютого шафу сигнальної установки на станції Жердь-Останковичі.
  • З початку війни було затримано щонайменше 8 "рейковинх партизанів"

Теми: Білорусьвійна
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