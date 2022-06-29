СК Беларуси заявил, что трем "рельсовым партизанам" грозит смертная казнь

Следственный комитет Беларуси сообщил о завершении следствия относительно трех "рельсовых партизан", дело передано в прокуратуру для направления в суд.

Источник: СК РБ, "Радыё Свабода", правозащитный центр "Вясна"

Детали: Трое жителей Гомельской области обвиняются в поджоге релейного шкафа на железной дороге в ночь с 28 февраля на 1 марта.

Официально на них распространяются четыре статьи, в том числе "теракт" и "государственная измена".

Обвиняемым 29, 33 и 51 год. По данным правозащитников, что речь идет о "светлогорских партизанах" Дмитрии Равиче, Денисе Дикуне и Олеге Молчанове.

В сообщении СК их уже называют "предателями Родины", несмотря на то, что суд еще даже не начался.

Также СК РБ заявляет, что за совершение указанных действий мужчинам может грозить максимальное наказание вплоть до смертной казни.

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Юрист Павел Сапелко объясняет, что "светлогорским партизанам" не может грозить расстрел, но силовики уже, очевидно, с нетерпением ожидают такой возможности.

Последними изменениями в Уголовный кодекс депутаты Национального собрания РБ существенно расширили возможности применения смертной казни. Однако возможность расстреливать за антивоенные "партизанские" покушения на железнодорожную инфраструктуру, которыми люди пытались предотвратить переброску российской военной техники и вооружений в Украину, появится только в отношении деяний, совершенных после 29 мая 2022 года — дня вступления в силу соответствующих изменений.

"А неутихающая кровожадная риторика властных ресурсов подсказывает, что этой возможности силовые ведомства ждут с нетерпением", - говорит юрист.

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