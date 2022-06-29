ЗСУ взяли на озброєння нову техніку
Середа, 29 червня 2022, 14:18
Збройні сили України прийняли на озброєння новітній зразок техніки рухомих пунктів управління – штабну машину з причепом зі знімними модулями.
Джерело: Головний командний центр ЗСУ та Генеральний штаб ЗСУ у Facebook
Дослівно Головний командний центр ЗСУ: "Прийнято на озброєння Збройних Сил України новітній зразок техніки рухомих пунктів управління – машину штабну з причепом штабним МШ-ПШ зі знімними модулями".
Реклама:
Деталі: Повідомляється, що машини виготовило вітчизняне підприємство.