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ЗСУ взяли на озброєння нову техніку

Ірина БалачукСереда, 29 червня 2022, 14:18
ФОТО З FACEBOOK ГОЛОВНОГО КОМАНДНОГО ЦЕНТРУ ЗСУ

Збройні сили України прийняли на озброєння новітній зразок техніки рухомих пунктів управління – штабну машину з причепом зі знімними модулями.

Джерело: Головний командний центр ЗСУ та Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Дослівно Головний командний центр ЗСУ: "Прийнято на озброєння Збройних Сил України новітній зразок техніки рухомих пунктів управління – машину штабну з причепом штабним МШ-ПШ зі знімними модулями". 

 
Фото з Facebook Головного командного центру ЗСУ

Деталі: Повідомляється, що машини виготовило вітчизняне підприємство. 

 
Фото з Facebook Головного командного центру ЗСУ

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