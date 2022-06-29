Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ЗСУ взяли на озброєння нову техніку

Ірина БалачукСереда, 29 червня 2022, 14:18
ЗСУ взяли на озброєння нову техніку
ФОТО З FACEBOOK ГОЛОВНОГО КОМАНДНОГО ЦЕНТРУ ЗСУ

Збройні сили України прийняли на озброєння новітній зразок техніки рухомих пунктів управління – штабну машину з причепом зі знімними модулями.

Джерело: Головний командний центр ЗСУ та Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Дослівно Головний командний центр ЗСУ: "Прийнято на озброєння Збройних Сил України новітній зразок техніки рухомих пунктів управління – машину штабну з причепом штабним МШ-ПШ зі знімними модулями". 

Реклама:
 
Фото з Facebook Головного командного центру ЗСУ

Деталі: Повідомляється, що машини виготовило вітчизняне підприємство. 

 
Фото з Facebook Головного командного центру ЗСУ

Теми: Збройні силитехнологіївійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

Усі новини...
Збройні сили
У центрі Києва родичі зниклих та полонених вийшли на акцію
Кулеба розповів, як група з 31 бійця зробила можливим звільнення Роботиного
Сирський побував на передньому краї: поставив задачу "дотиснути" Кліщіївку
Останні новини
05:06
відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері
04:18
Північна Корея запустила другу балістичну ракету: на цей раз дальнього радіусу дії − Reuters
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
Усі новини...
Реклама: