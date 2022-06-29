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ВСУ взяли на вооружение новую технику

Ирина БалачукСреда, 29 июня 2022, 14:18
ФОТО С FACEBOOK ГЛАВНОГО КОМАНДНОГО ЦЕНТРА ВСУ

Вооруженные силы Украины приняли на вооружение новейший образец техники подвижных пунктов управления – штабную машину с прицепом со съемными модулями.

Источник: Главный командный центр ВСУ и Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Главный командный центр ВСУ: "Принят на вооружение Вооруженных Сил Украины новейший образец техники подвижных пунктов управления – машина штабная с прицепом штабным МШ-ПШ со съемными модулями". 

 
ФОТО С FACEBOOK ГЛАВНОГО КОМАНДНОГО ЦЕНТРА ВСУ

Детали: Сообщается, что машины изготовило отечественное предприятие.

 
ФОТО С FACEBOOK ГЛАВНОГО КОМАНДНОГО ЦЕНТРА ВСУ

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Темы: Вооруженные силытехнологиивойна
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