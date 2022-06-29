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Британія ввела санкції проти родички Путіна та другої найбагатшої людини РФ

"Європейська правда"Середа, 29 червня 2022, 14:33
Британія ввела санкції проти родички Путіна та другої найбагатшої людини РФ
Двоюрідна племінниця Путіна Анна Цивілєва, фото: "Настоящее время"

Уряд Великої Британії оголосив про нові санкції, які вдарили по найближчому оточенню президента РФ Владіміра Путіна.

Про це йдеться у заяві на сайті британського уряду, пише "Європейська правда".

Серед тих, хто потрапив під санкції, Владімір Потанін — друга найбагатша людина Росії, власник великого конгломерату "Інтеррос" та найбільший бенефіціар "Норільського нікелю".

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"Потанін продовжує накопичувати статки, підтримуючи режим Путіна, купивши "Росбанк" і частки в "Тінькофф Банку" після вторгнення Росії в Україну", - йдеться в повідомленні.

Під санкції також потрапила Анна Цивілєва, двоюрідна племінниця Путіна та президент відомої російської вугледобувної компанії АТ "Група Колмар".

Чоловік Цивілєвої Сергій Цивілєв є губернатором багатої на вугілля Кемеровської області, і пара отримала значну користь зі своїх відносин з Путіним. АТ "Група Колмар" сьогодні також перебуває під санкціями.

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"Поки Путін продовжує свій огидний напад на Україну, ми використовуватимемо санкції, щоб послабити російську військову машину. Сьогоднішні санкції показують, що ніхто й нічого не випадає з уваги, зокрема й найближче оточення Путіна", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, 28 червня Державний департамент США розширив санкційний список щодо Росії, додавши до нього 45 юридичних і 29 фізичних осіб – зокрема телеведучу Тіну Канделакі та колишнього міністра оборони РФ Анатолія Сердюкова.

Теми: Велика БританіяРосіясанкції
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