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Британия ввела санкции против родственницы Путина и второго богатейшего человека РФ

"Европейская правда"Среда, 29 июня 2022, 14:33
Двоюродная племянница Путина Анна Цивилева, фото: "Настоящее время"

Правительство Великобритании объявило о новых санкциях, которые ударили по ближайшему окружению президента РФ Владимира Путина.

Об этом говорится в заявлении на сайте британского правительства, пишет "Европейская правда".

Среди попавших под санкции Владимир Потанин — второй самый богатый человек России, владелец большого конгломерата "Интеррос" и крупнейший бенефициар "Норильского никеля".

"Потанин продолжает накапливать состояние, поддерживая режим Путина, купив "Росбанк" и доли в "Тинькофф Банке" после вторжения России в Украину", - говорится в сообщении.

Под санкции также оказалась Анна Цивилева, двоюродная племянница Путина и президент известной российской угледобывающей компании АО "Группа Колмар".

Муж Цивилевой Сергей Цивилев является губернатором богатой углем Кемеровской области, и пара извлекла значительную пользу из своих отношений с Путиным. АО "Группа Колмар" сегодня также находится под санкциями.

"Пока Путин продолжает свое отвратительное нападение на Украину, мы будем использовать санкции, чтобы ослабить российскую военную машину. Сегодняшние санкции показывают, что никто и ничего не учитывается, в том числе и ближайшее окружение Путина", - говорится в заявлении.

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Напомним, 28 июня Государственный департамент США расширил санкционный список в отношении России, добавив в него 45 юридических и 29 физических лиц – в том числе телеведущую Тину Канделаки и бывшего министра обороны РФ Анатолия Сердюкова.

Темы: ВеликобританияРосcиясанкции
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