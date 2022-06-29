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СБУ викрила ще 5 колаборантів

Ірина БалачукСереда, 29 червня 2022, 14:44
Фото СБУ

Служба безпеки повідомила про підозри ще 5 колаборантам, які допомагають російським загарбникам на тимчасово окупованих територіях.

Джерело: СБУ

Дослівно СБУ: "Перед законом постане "банкір", який у змові з російськими кураторами створив і очолив у Маріуполі псевдоутворення, що за своїм функціоналом нагадує "Центробанк ДНР".

Крім того, СБУ підозрює ще двох колаборантів, які погодились тимчасово очолити незаконні структури у Троїцькому та Сватівському районах Луганської област".

Деталі: Також силовики викрили депутатку Міловської селищної ради, яка представляла заборонену в Україні партію "ОПЗЖ" і добровільно стала "заступником голови Міловської районної адміністрації ЛНР".

Ще одна прихильниця "русского мира" під час тимчасової окупації Херсона добровільно зайняла посаду так званого "начальника департамента образования и науки".

Стосовно усіх цих осіб СБУ проводить досудове розслідування за статтею 111-1 (колабораційна діяльність) ККУ. Пособникам окупантів загрожує до 10 років в’язниці.

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Теми: СБУколаборація
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