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СБУ разоблачила еще 5 коллаборантов

Ирина БалачукСреда, 29 июня 2022, 14:44
Фото СБУ

Служба безопасности сообщила о подозрениях еще 5 коллаборантам, которые помогают российским захватчикам на временно оккупированных территориях.

Источник: СБУ

Дословно СБУ: "Перед законом предстанет "банкир", который в сговоре с российскими кураторами создал и возглавил в Мариуполе псевдообразование, которое по своему функционалу напоминает "Центробанк ДНР".

Кроме того, СБУ подозревает еще двух коллаборантов, которые согласились временно возглавить незаконные структуры в Троицком и Сватовском районах Луганской области".

Детали: Также силовики разоблачили депутата Миловского поселкового совета, представлявшую запрещенную в Украине партию "ОПЗЖ" и добровольно ставшую "заместителем председателя Миловской районной администрации ЛНР".

Еще одна сторонница "русского мира" во время временной оккупации Херсона добровольно заняла должность так называемого "начальника департамента образования и науки".

Относительно всех этих лиц СБУ проводит досудебное расследование по статье 111-1 (коллаборационная деятельность) УКУ. Пособникам оккупантов грозит до 10 лет тюрьмы.

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Темы: СБУколлаборационизм
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