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НАТО зберігатиме ядерну зброю та встановив правила ядерного стримування - документ

"Європейська правда"Середа, 29 червня 2022, 15:45

Нова Стратегічна концепція НАТО передбачає, що стратегічні ядерні сили Альянсу залишаються найвищою гарантією безпеки союзників.

Про це йдеться у тексті ухваленої лідерами Альянсу Стратегічної концепції, що є у розпорядженні "Європейської правди".

"У Стратегічній концепції 2022 року підтверджується, що найвищою гарантією безпеки союзників є стратегічні ядерні сили Альянсу. Поки існує ядерна зброя, НАТО залишиться ядерним союзом", - йдеться в ухваленому рішенні.

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Водночас НАТО вважає, що обставини, за яких Альянсу, можливо, доведеться застосувати ядерну зброю, є вкрай малоймовірними.

Стратегічні ядерні сили Альянсу, особливо Сполучених Штатів, є найвищою гарантією безпеки НАТО, йдеться у рішенні. Незалежні стратегічні ядерні сили Сполученого Королівства та Франції відіграють власну стримуючу роль і роблять значний внесок у спільну безпеку Альянсу, сказано у документі.

Відзначається, що центри ухвалення рішень цих союзників сприяють ядерному стримуванню.

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НАТО підкреслює, що, зберігаючи ядерну зброю, Альянс "прагне зробити світ безпечнішим для всіх" і створити умови для "миру без ядерної зброї", тому підкреслює унікальну роль ядерного стримування.

"НАТО зробить всі необхідні заходи для забезпечення надійності, ефективності, безпеки місії ядерного стримування… НАТО продовжуватиме підтримувати надійне стримування, зміцнювати свої стратегічні комунікації, підвищувати ефективність своїх навчань та знижувати стратегічні ризики", - йдеться у тексті Стратегічної концепції.

"Європейська правда" ближчим часом опублікує коментоване пояснення нового стратегічного документа НАТО.

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Теми: ядерна зброяНАТО
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