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НАТО зберігатиме ядерну зброю та встановив правила ядерного стримування - документ

"Європейська правда"Середа, 29 червня 2022, 15:45

Нова Стратегічна концепція НАТО передбачає, що стратегічні ядерні сили Альянсу залишаються найвищою гарантією безпеки союзників.

Про це йдеться у тексті ухваленої лідерами Альянсу Стратегічної концепції, що є у розпорядженні "Європейської правди".

"У Стратегічній концепції 2022 року підтверджується, що найвищою гарантією безпеки союзників є стратегічні ядерні сили Альянсу. Поки існує ядерна зброя, НАТО залишиться ядерним союзом", - йдеться в ухваленому рішенні.

Водночас НАТО вважає, що обставини, за яких Альянсу, можливо, доведеться застосувати ядерну зброю, є вкрай малоймовірними.

Стратегічні ядерні сили Альянсу, особливо Сполучених Штатів, є найвищою гарантією безпеки НАТО, йдеться у рішенні. Незалежні стратегічні ядерні сили Сполученого Королівства та Франції відіграють власну стримуючу роль і роблять значний внесок у спільну безпеку Альянсу, сказано у документі.

Відзначається, що центри ухвалення рішень цих союзників сприяють ядерному стримуванню.

НАТО підкреслює, що, зберігаючи ядерну зброю, Альянс "прагне зробити світ безпечнішим для всіх" і створити умови для "миру без ядерної зброї", тому підкреслює унікальну роль ядерного стримування.

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"НАТО зробить всі необхідні заходи для забезпечення надійності, ефективності, безпеки місії ядерного стримування… НАТО продовжуватиме підтримувати надійне стримування, зміцнювати свої стратегічні комунікації, підвищувати ефективність своїх навчань та знижувати стратегічні ризики", - йдеться у тексті Стратегічної концепції.

"Європейська правда" ближчим часом опублікує коментоване пояснення нового стратегічного документа НАТО.

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Теми: ядерна зброяНАТО
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