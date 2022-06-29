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НАТО будет хранить ядерное оружие и установил правила ядерного сдерживания - документ

"Европейская правда"Среда, 29 июня 2022, 15:45

Новая Стратегическая концепция НАТО предполагает, что стратегические ядерные силы Североатлантического альянса остаются высшей гарантией безопасности союзников.

Об этом говорится в тексте принятой лидерами Альянса Стратегической концепции, имеющейся в распоряжении "Европейской правды".

"В Стратегической концепции 2022 года подтверждается, что самой высокой гарантией безопасности союзников являются стратегические ядерные силы Альянса. Пока существует ядерное оружие, НАТО останется ядерным союзом", - говорится в принятом решении.

В то же время НАТО считает, что обстоятельства, при которых Альянсу, возможно, придется применить ядерное оружие, крайне маловероятны.

НАТО подчеркивает, что, сохраняя ядерное оружие, Альянс "стремится сделать мир более безопасным для всех" и создать условия для "мира без ядерного оружия", поэтому подчеркивает уникальную роль ядерного сдерживания.

"НАТО примет все необходимые меры для обеспечения надежности, эффективности, безопасности миссии ядерного сдерживания… НАТО будет продолжать поддерживать надежное сдерживание, укреплять свои стратегические коммуникации, повышать эффективность своих учений и снижать стратегические риски", - говорится в тексте Стратегической концепции.

"Европейская правда" в ближайшее время опубликует комментируемое объяснение нового стратегического документа НАТО.

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Темы: ядерное оружиеНАТО
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