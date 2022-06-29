Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

НАТО офіційно визнав Росію своєю стратегічною загрозою

"Європейська правда"Середа, 29 червня 2022, 15:58

Нова Стратегічна концепція НАТО офіційно змінила статус Росії у відносинах з Альянсом та визначає РФ найсерйознішою і безпосередньою загрозою для безпеки союзників.

Концепція, текст якої є у розпорядженні "Європейської правди", була ухвалена на саміті лідерів НАТО 29 червня.

"Російська Федерація є найбільш серйозною і безпосередньою загрозою безпеці союзників, а також миру та стабільності в євроатлантичному регіоні", - йдеться у тексті ухваленої концепції, яка визначає стратегію НАТО на наступне десятиріччя.

Реклама:

Водночас, Альянс підкреслює, що не прагне конфронтації з РФ та не становить для Росії загрози.

Концепція не уточнює, чи вважає Альянс Росію своїм ворогом чи противником, але готовий до агресії з її боку. "Ніхто не повинен сумніватися в нашій силі та рішучості захищати кожен дюйм території союзників, захистити суверенітет і територіальну цілісність союзників та подолати будь-якого агресора", - йдеться у документі.

Нинішнє рішення відображає різку зміну із ситуацією з безпекою в Європі через війну в Україні, оскільки в попередній концепції, ухваленій в 2010 році, НАТО визначав Росію своїм стратегічним партнером.

ВІДЕО ДНЯ

Нинішнє рішення відзначає, що Росія  прагне встановити сфери впливу та прямого контролю за допомогою примусу, підривної діяльності та анексії. 

"Вона використовує звичайні, кібер- та гібридні засоби проти нас та наших партнерів. Її агресивна військова позиція та риторика, а також доведена готовність застосувати силу для досягнення своїх політичних цілей підривають заснований на правилах міжнародний порядок", - йдеться у тексті ухваленої лідерами концепції.

"Європейська правда" ближчим часом опублікує коментоване пояснення нового стратегічного документа НАТО.

Раніше у четвер президент США Джо Байден оголосив про суттєве посилення американської присутності у Європі у зв’язку з російською загрозою.

Читайте також: НАТО йде на кордон до Росії: як з'явилося історичне рішення та чого ще чекати від саміту в Мадриді

Детальніше про саміт Альянсу дивіться у відеопоясненні: Що дадуть Україні? Чи готовий Альянс до війни з РФ? 

Теми: ЄвропаНАТО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

Усі новини...
Європа
5 країн Європи хочуть продовжити заборону на імпорт зерна з України
Ціни на газ у Європі впали на 20%: зменшився ризик страйків в Австралії
Будівлі євроінституцій підсвітили синьо-жовтим до Дня незалежності України
Останні новини
05:06
відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері
04:18
Північна Корея запустила другу балістичну ракету: на цей раз дальнього радіусу дії − Reuters
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
Усі новини...
Реклама: