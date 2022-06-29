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НАТО офіційно визнав Росію своєю стратегічною загрозою

"Європейська правда"Середа, 29 червня 2022, 15:58

Нова Стратегічна концепція НАТО офіційно змінила статус Росії у відносинах з Альянсом та визначає РФ найсерйознішою і безпосередньою загрозою для безпеки союзників.

Концепція, текст якої є у розпорядженні "Європейської правди", була ухвалена на саміті лідерів НАТО 29 червня.

"Російська Федерація є найбільш серйозною і безпосередньою загрозою безпеці союзників, а також миру та стабільності в євроатлантичному регіоні", - йдеться у тексті ухваленої концепції, яка визначає стратегію НАТО на наступне десятиріччя.

Водночас, Альянс підкреслює, що не прагне конфронтації з РФ та не становить для Росії загрози.

Концепція не уточнює, чи вважає Альянс Росію своїм ворогом чи противником, але готовий до агресії з її боку. "Ніхто не повинен сумніватися в нашій силі та рішучості захищати кожен дюйм території союзників, захистити суверенітет і територіальну цілісність союзників та подолати будь-якого агресора", - йдеться у документі.

Нинішнє рішення відображає різку зміну із ситуацією з безпекою в Європі через війну в Україні, оскільки в попередній концепції, ухваленій в 2010 році, НАТО визначав Росію своїм стратегічним партнером.

Нинішнє рішення відзначає, що Росія  прагне встановити сфери впливу та прямого контролю за допомогою примусу, підривної діяльності та анексії. 

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"Вона використовує звичайні, кібер- та гібридні засоби проти нас та наших партнерів. Її агресивна військова позиція та риторика, а також доведена готовність застосувати силу для досягнення своїх політичних цілей підривають заснований на правилах міжнародний порядок", - йдеться у тексті ухваленої лідерами концепції.

"Європейська правда" ближчим часом опублікує коментоване пояснення нового стратегічного документа НАТО.

Раніше у четвер президент США Джо Байден оголосив про суттєве посилення американської присутності у Європі у зв’язку з російською загрозою.

Читайте також: НАТО йде на кордон до Росії: як з'явилося історичне рішення та чого ще чекати від саміту в Мадриді

Детальніше про саміт Альянсу дивіться у відеопоясненні: Що дадуть Україні? Чи готовий Альянс до війни з РФ? 

Теми: ЄвропаНАТО
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