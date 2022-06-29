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НАТО официально признал Россию своей стратегической угрозой

"Европейская правда"Среда, 29 июня 2022, 15:58

Новая Стратегическая концепция НАТО официально изменила статус России в отношениях с Альянсом и определяет РФ самой серьезной и непосредственной угрозой безопасности союзников.

Концепция, текст которой есть в распоряжении "Европейской правды", была принята на саммите лидеров НАТО 29 июня.

"Российская Федерация является наиболее серьезной и непосредственной угрозой безопасности союзников, а также миру и стабильности в евроатлантическом регионе", - говорится в принятой концепции, которая определяет стратегию НАТО на следующее десятилетие.

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В то же время Альянс подчеркивает, что не стремится к конфронтации с РФ и не представляет для России угрозы.

Концепция не уточняет, считает ли Альянс Россию своим врагом или противником, но готов к агрессии с ее стороны. "Никто не должен сомневаться в нашей силе и решимости защищать каждый дюйм территории союзников, защитить суверенитет и территориальную целостность союзников и преодолеть какого-либо агрессора", - говорится в документе.

Нынешнее решение отражает резкое изменение ситуации с безопасностью в Европе из-за войны в Украине, поскольку в предыдущей концепции, принятой в 2010 году, НАТО определял Россию своим стратегическим партнером.

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Решение отмечает, что Россия стремится установить сферы влияния и прямого контроля посредством принуждения, взрывной деятельности и аннексии.

"Она использует обычные, кибер- и гибридные средства против нас и наших партнеров. Ее агрессивная военная позиция и риторика, а также доказанная готовность применить силу для достижения своих политических целей подрывают основанный на правилах международный порядок", - говорится в тексте принятой лидерами концепции.

"Европейская правда" в ближайшее время опубликует комментируемое объяснение нового стратегического документа НАТО.

Ранее в четверг президент США Джо Байден объявил о значительном усилении американского присутствия в Европе в связи с российской угрозой.

Читайте также - НАТО идет на границу Россию: как появилось историческое решение и чего еще ждать от саммита в Мадриде

Подробнее о саммите Альянса смотрите в видеообъяснении: Что дадут Украине? Готов ли Альянс к войне с РФ?

Темы: ЕвропаНАТО
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