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Фінляндію та Швецію офіційно запросили до членства у НАТО

"Європейська правда"Середа, 29 червня 2022, 16:11
Фінляндію та Швецію офіційно запросили до членства у НАТО
Єнс Столтенберг у Мадриді 29 червня, фото E. Parra. POOL via Getty Images

Північноатлантична рада у середу офіційно розпочала процес вступу Фінляндії та Швеції.

Про це заявив на пресконференції у Мадриді генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Сьогодні ми запросили Фінляндію та Швецію до нашого альянсу", - повідомив генсек, нагадавши, що це запрошення погоджене з партнерами і стало результатом домовленості між Туреччиною та цими двома державами-партнерами.

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"Я вдячний Туреччині, Швеції та Фінляндії за згоду на переговори. Ця домовленість добра для Туреччини, вона добра для Швеції та Фінляндії, і вона ж доброю для НАТО", - заявив генсек.

Як відомо, вступ Фінляндії та Швеції до НАТО був загальмований через низку вимог з боку Швеції, які вдалося владнати напередодні. Детально про це читайте у статті "НАТО йде на кордон до Росії"

Також, як повідомлялося, у середу Альянс офіційно визнав Росію своєю стратегічною загрозою.

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Теми: ФінляндіяШвеціяНАТО
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