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Финляндию и Швецию официально пригласили к членству в НАТО

"Европейская правда"Среда, 29 июня 2022, 16:11
Финляндию и Швецию официально пригласили к членству в НАТО
Йенс Столтенберг в Мадриде 29 июня, фото E. Parra. POOL via Getty Images

Североатлантический совет в среду официально начал процесс вступления Финляндии и Швеции.

Об этом заявил на пресс-конференции в Мадриде генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Сегодня мы пригласили Финляндию и Швецию в наш альянс", - сообщил генсек, напомнив, что это приглашение согласовано с партнерами и стало результатом договоренности между Турцией и этими двумя государствами-партнерами.

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"Я благодарен Турции, Швеции и Финляндии за согласие на переговоры. Эта договоренность хороша для Турции, она хороша для Швеции и Финляндии, и она же хороша для НАТО", - заявил генсек.

Как известно, вступление Финляндии и Швеции в НАТО было замедлено рядом требований со стороны Швеции, которые удалось уладить накануне. Подробно об этом читайте в статье "НАТО идет на границу в Россию".

Также, как сообщалось, в среду Североатлантический союз официально признал Россию своей стратегической угрозой.

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Темы: ФинляндияШвецияНАТО
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