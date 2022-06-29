Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Финляндию и Швецию официально пригласили к членству в НАТО

"Европейская правда"Среда, 29 июня 2022, 16:11
Йенс Столтенберг в Мадриде 29 июня, фото E. Parra. POOL via Getty Images

Североатлантический совет в среду официально начал процесс вступления Финляндии и Швеции.

Об этом заявил на пресс-конференции в Мадриде генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Сегодня мы пригласили Финляндию и Швецию в наш альянс", - сообщил генсек, напомнив, что это приглашение согласовано с партнерами и стало результатом договоренности между Турцией и этими двумя государствами-партнерами.

"Я благодарен Турции, Швеции и Финляндии за согласие на переговоры. Эта договоренность хороша для Турции, она хороша для Швеции и Финляндии, и она же хороша для НАТО", - заявил генсек.

Как известно, вступление Финляндии и Швеции в НАТО было замедлено рядом требований со стороны Швеции, которые удалось уладить накануне. Подробно об этом читайте в статье "НАТО идет на границу в Россию".

Также, как сообщалось, в среду Североатлантический союз официально признал Россию своей стратегической угрозой.

Темы: ФинляндияШвецияНАТО
Главное сегодня

добавлены фото, видеоУкраина вернула 144 пленных, из них 95 защитников "Азовстали"

Кабмин предлагает ввести санкции против Маслякова и членов КВН

дополнено, фотоКиевщина: в Демидове из-за молнии разрушен мост, есть погибший

Зеленский ответил, от чего зависит участие Украины в саммите G-20

Украина подписала "транспортный безвиз" с ЕС

Финляндию и Швецию официально пригласили к членству в НАТО

Все новости...
Финляндия
Турция, Швеция и Финляндия определили гарантии расширения НАТО – текст договоренности
НАТО в среду примет решение о вступлении Швеции и Финляндии в Альянс – Столтенберг
Турция согласилась разблокировать вступление Швеции и Финляндии в НАТО
Последние новости
04:35
ОК "Юг": ВСУ отбили вражескую вертолетную атаку на Херсонщине
03:51
ISW: Кремль до сих пор имеет территориальные амбиции и претендует не только на Донбасс
03:00
Змеиный: ВСУ поразили еще один российский "Панцирь"
02:03
Британия предоставит Украине еще военную помощь — более чем на миллиард долларов
01:22
Бренсон: Мы должны вместе противостоять угрозе, с которой столкнулась Украина
00:41
00:30
Сутки на Сумщине: Из-за российских обстрелов погибли два человека, восемь раненых
23:47
Путин цинично отреагировал на ракету РФ в ТЦ Кременчуга: "Нет там никакого теракта"
23:28
Путин заявил, что цели войны не поменялись, но тактика "может быть разной"
23:25
Италия тоже предоставит Украине тяжелое вооружение – премьер Нидерландов
Все новости...