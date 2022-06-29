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В Росії розбився Мі-8, який гасив лісові пожежі: є поранені

Мазуренко Альона Середа, 29 червня 2022, 16:45
фото: РИА Новости

У російському МНС заявили, що гелікоптер Мі-8 впав в Якутії під час рейсу з гасіння пожеж, є поранені.

Джерело: прокремлівське видання "РИА Новости"

Деталі: У Росії традиційно називають аварію гелікоптера "Полярних авіаліній" "жорсткою посадкою". 

Джерела заявили, що загиблих немає, але є поранені. На борту вертольота знаходилися 3 члени екіпажу і пасажири.

Крім того, російський СК порушив кримінальну справу за частиною 1 статті 263 КК РФ (порушення правил безпеки та експлуатації повітряного транспорту).

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Теми: Росіяавіааваріяпожежа
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