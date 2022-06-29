Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В России разбился Ми-8, тушивший лесные пожары: есть раненые

Мазуренко Алена Среда, 29 июня 2022, 16:45
фото: РИА Новости

В российском МЧС заявили, что вертолет Ми-8 упал в Якутии во время рейса по тушению пожаров, есть раненные.

Источник: прокремлевское издание "РИА Новости"

Детали: В России традиционно называют аварию вертолета "Полярных авиалиний" "жесткой посадкой".

Источники заявили, что погибших нет, но есть раненные. На борту вертолета находились 3 члена экипажа и пассажиры.

Кроме того, российский СК возбудил уголовное дело по части 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта). 

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Росcияавиааварияпожар
Главное сегодня

добавлены фото, видеоУкраина вернула 144 пленных, из них 95 защитников "Азовстали"

Кабмин предлагает ввести санкции против Маслякова и членов КВН

дополнено, фотоКиевщина: в Демидове из-за молнии разрушен мост, есть погибший

Зеленский ответил, от чего зависит участие Украины в саммите G-20

Украина подписала "транспортный безвиз" с ЕС

Финляндию и Швецию официально пригласили к членству в НАТО

Все новости...
Росcия
Путин заявил, что цели войны не поменялись, но тактика "может быть разной"
Зеленский отреагировал на возвращение 144 бойцов из российского плена
Выпуск легковых автомобилей в России снизился на 97% в мае
Последние новости
07:31
Украинские летчики поразили склады боеприпасов и РАВ россиян
07:07
Сводка Генштаба: В Беларуси изучают, как провести скрытую мобилизацию
06:11
США просят Южную Корею присоединиться к ограничению цен на российскую нефть
05:16
Бельгия больше не будет выдавать россиянам туристические визы
04:35
ОК "Юг": ВСУ отбили вражескую вертолетную атаку на Херсонщине
03:51
ISW: Кремль до сих пор имеет территориальные амбиции и претендует не только на Донбасс
03:00
Змеиный: ВСУ поразили еще один российский "Панцирь"
02:03
Британия предоставит Украине еще военную помощь — более чем на миллиард долларов
01:22
Бренсон: Мы должны вместе противостоять угрозе, с которой столкнулась Украина
00:41
Все новости...