В России разбился Ми-8, тушивший лесные пожары: есть раненые

В российском МЧС заявили, что вертолет Ми-8 упал в Якутии во время рейса по тушению пожаров, есть раненные.

Источник: прокремлевское издание "РИА Новости"

Детали: В России традиционно называют аварию вертолета "Полярных авиалиний" "жесткой посадкой".

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Источники заявили, что погибших нет, но есть раненные. На борту вертолета находились 3 члена экипажа и пассажиры.

Кроме того, российский СК возбудил уголовное дело по части 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта).