Російський сенатор пригрозив Литві війною через Калінінград

Перший заступник голови комітету Ради Федерації РФ з міжнародних справ Володимир Джабаров заявив, що "блокада" Калінінградської області може призвести до збройного конфлікту з Росією.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на російський "Интерфакс".

"Якщо це (блокада) відбудеться, то справа може дійти до збройного конфлікту. І треба говорити правду в обличчя. Згідно з 4-ю статтею нашої Конституції, російська держава зобов'язана захищати свою територію та забезпечувати свою безпеку. Якщо ми відчуємо, що ця безпека порушується і загрожує нам втратою території, то, звичайно, ми підемо на крайні заходи, і нас нічого не зупинить", – сказав Джабаров російському телебаченню.

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Він сказав, що в НАТО "все-таки про це замислюються", і заявив, що Литва своїм рішенням обмежити транзит до Калініградської області РФ діяла "за вказівкою двох країн – Великої Британії насамперед і Сполучених Штатів Америки, тому що дуже їм хотілося б, щоб Росія вплуталася в якийсь конфлікт".

Нагадаємо, Литва обмежила транзит сталі та чорних металів до Калінінградської області, посилаючись на роз'яснення ЄС. Москва заявила, що транзитні обмеження порушують міжнародні угоди і пригрозила відповіддю.

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що ЄС перевірить юридичні аспекти вказівок Єврокомісії щодо санкцій, відповідно до яких Литва обмежила транзит до Калінінграда.

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Водночас президент Литви Гітанас Науседа вважає, що жодних поступок Росії в цьому питанні бути не повинно.

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