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Російський сенатор пригрозив Литві війною через Калінінград

"Європейська правда"Середа, 29 червня 2022, 17:07

Перший заступник голови комітету Ради Федерації РФ з міжнародних справ Володимир Джабаров заявив, що "блокада" Калінінградської області може призвести до збройного конфлікту з Росією.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на російський "Интерфакс".

"Якщо це (блокада) відбудеться, то справа може дійти до збройного конфлікту. І треба говорити правду в обличчя. Згідно з 4-ю статтею нашої Конституції, російська держава зобов'язана захищати свою територію та забезпечувати свою безпеку. Якщо ми відчуємо, що ця безпека порушується і загрожує нам втратою території, то, звичайно, ми підемо на крайні заходи, і нас нічого не зупинить", – сказав Джабаров російському телебаченню.

Він сказав, що в НАТО "все-таки про це замислюються", і заявив, що Литва своїм рішенням обмежити транзит до Калініградської області РФ діяла "за вказівкою двох країн – Великої Британії насамперед і Сполучених Штатів Америки, тому що дуже їм хотілося б, щоб Росія вплуталася в якийсь конфлікт".

Нагадаємо, Литва обмежила транзит сталі та чорних металів до Калінінградської області, посилаючись на роз'яснення ЄС. Москва заявила, що транзитні обмеження порушують міжнародні угоди і пригрозила відповіддю.

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що ЄС перевірить юридичні аспекти вказівок Єврокомісії щодо санкцій, відповідно до яких Литва обмежила транзит до Калінінграда.

Водночас президент Литви Гітанас Науседа вважає, що жодних поступок Росії в цьому питанні бути не повинно

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Теми: РосіяЛитвавійнаКалінінград
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