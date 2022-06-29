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Российский сенатор пригрозил Литве войной из-за Калининграда

"Европейская правда"Среда, 29 июня 2022, 17:07

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров заявил, что блокада Калининградской области может привести к вооруженному конфликту с Россией.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на российский "Интерфакс".

"Если это (блокада) произойдет, то дело может дойти до вооруженного конфликта. И надо говорить правду в лицо. Согласно 4-й статье нашей Конституции, российское государство обязано защищать свою территорию и обеспечивать свою безопасность. Если мы почувствуем, что эта безопасность нарушается и грозит нам потерей территории, то, конечно, мы пойдем на крайние меры, и нас ничего не остановит", – сказал Джабаров российскому телевидению.

Он сказал, что в НАТО "все-таки об этом задумываются", и заявил, что Литва своим решением ограничить транзит в Калининградскую область РФ действовала "по указанию двух стран – Великобритании прежде всего и Соединенных Штатов Америки, потому что очень им хотелось бы, чтобы Россия ввязалась в какой-нибудь конфликт".

Напомним, Литва ограничила транзит стали и черных металлов в Калининградскую область, ссылаясь на разъяснение ЕС. Москва заявила, что транзитные ограничения нарушают международные соглашения и пригрозила ответом.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что ЕС проверит юридические аспекты указаний Еврокомиссии относительно санкций, согласно которым Литва ограничила транзит в Калининград.

В то же время президент Литвы Гитанас Науседа считает, что никаких уступок России в этом вопросе быть не должно.

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Темы: РосcияЛитвавойнаКалининград
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