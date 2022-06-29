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Росіяни порушили кримінальну справу проти головного розвідника України Буданова

Альона Мазуренко Середа, 29 червня 2022, 17:49
Росіяни порушили кримінальну справу проти головного розвідника України Буданова
КИРИЛО БУДАНОВ. ФОТО: ДМИТРО ЛАРІН, УП

Російські загарбники порушили кримінальну справу щодо начальника ГУР України Кирила Буданова через нібито загрозу вчинення терактів в РФ.

Джерело: російський Слідком

Дослівно: "Слідчим комітетом Росії порушено кримінальну справу щодо начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.205 КК РФ (загроза вчинення терористичного акту)".

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Деталі: Окупанти вважають, що Буданов в інтерв'ю Financial Times від червня 2022 року висловив загрозу вчинення терактів на території РФ та тимчасово непідконтрольних територіях України.

Теми: розвідкаРосіявійнаУкраїна
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