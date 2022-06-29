Россияне возбудили уголовное дело против главного разведчика Украины Буданова
Среда, 29 июня 2022, 17:49
Российские захватчики возбудили уголовное дело в отношении начальника ГУР Кирилла Буданова из-за якобы угрозы совершения теракта.
Источник: российский Следком
Дословно: "Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело в отношении начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205 УК РФ (угроза совершения террористического акта)".
Детали: Оккупанты считают, что Буданов в интервью Financial Times высказал угрозу совершения терактов на территории РФ и временно неподконтрольных территориях Украины.
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