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Россияне возбудили уголовное дело против главного разведчика Украины Буданова

Алена МазуренкоСреда, 29 июня 2022, 17:49
Россияне возбудили уголовное дело против главного разведчика Украины Буданова
КИРИЛЛО БУДАНОВ. ФОТО: ДМИТРИЙ ЛАРИН, УП

Российские захватчики возбудили уголовное дело в отношении начальника ГУР Кирилла Буданова из-за якобы угрозы совершения теракта.

Источник: российский Следком

Дословно: "Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело в отношении начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205 УК РФ (угроза совершения террористического акта)".

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Детали: Оккупанты считают, что Буданов в интервью Financial Times высказал угрозу совершения терактов на территории РФ и временно неподконтрольных территориях Украины.

Темы: разведкаРосcиявойнаУкраина
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