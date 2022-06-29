Україна зберігає курс на інтеграцію до НАТО – заява після саміту
Офіційний Київ вважає, що Україна вже відповідає стандартам НАТО і зберігає курс на продовження інтеграції.
Як повідомляє з Мадриду кореспондент "Європейської правди", про це заявив у середу заступник глави ОПУ Ігор Жовква.
Жовква, який очолює делегацію України на саміті, заявив, що задоволений результатами саміту, а також наголосив, що Київ зберігає курс на вступ у Альянс. "Ніхто не знімає з порядку денного євроатлантичну інтеграцію України", - підкреслив він.
Ігор Жовква наголосив, що бачить нові можливості для України через запрошення до членства НАТО Швеції та Фінляндії в обхід механізму ПДЧ. "Ми взяли до відома таку можливість", - заявив посадовець, пояснивши, що це дає можливість також для інших держав-аплікантів.
Заступник глави ОПУ також переконаний, що Україна вже зараз є сумісною зі стандартами Альянсу.
"На сьогоднішній день, у час війни важко стверджувати, що України не відповідає стандартами НАТО – чи це стосується стратегії, чи тактики військових дій. Україна веде війну нехай не з другою армією світу, але не найслабшою. І ми доводимо, щодня що ми є взаємосумісними зі стандартами НАТО", - заявив він.
Жовква наголосив, що членство в НАТО залишається найкращою гарантією безпеки для України.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що саміт НАТО показав здатність Альянсу ухвалювати "складні, але важливі рішення".
Як відомо, у НАТО офіційно розпочали процес вступу Фінляндії та Швеції, який досі гальмувала Туреччина.
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