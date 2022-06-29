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Украина сохраняет курс на интеграцию в НАТО – заявление после саммита

"Европейская правда"Среда, 29 июня 2022, 18:51

Официальный Киев считает, что Украина уже отвечает стандартам НАТО и сохраняет курс на продолжение интеграции.

Как сообщает из Мадрида корреспондент "Европейской правды", об этом заявил в среду заместитель главы ОПУ Игорь Жовква.

Жовква, возглавляющий делегацию Украины на саммите, заявил, что удовлетворен результатами саммита, а также подчеркнул, что Киев сохраняет курс на вступление в Альянс. "Никто не снимает с повестки дня евроатлантическую интеграцию Украины", – подчеркнул он.

Игорь Жовква подчеркнул, что видит новые возможности для Украины по приглашению к членству в НАТО Швеции и Финляндии в обход механизма ПДЧ. "Мы приняли к сведению такую ​​возможность", - заявил чиновник, объяснив, что это дает возможность также для других государств-аппликантов.

Заместитель главы ОПУ также убежден, что Украина уже сейчас совместима со стандартами Альянса.

"На сегодняшний день, во время войны трудно утверждать, что Украина не отвечает стандартам НАТО – это касается стратегии или тактики военных действий. Украина ведет войну пусть не со второй армией мира, но с не самой слабой. И мы доказываем, что каждый день мы являемся взаимосовместимыми со стандартами НАТО", - заявил он.

Жовква подчеркнул, что членство в НАТО остается лучшей гарантией безопасности для Украины.

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что саммит НАТО показал способность Североатлантического союза принимать "сложные, но важные решения".

Как известно, в НАТО официально начали процесс вступления Финляндии и Швеции, который до сих пор тормозила Турция.

Читайте больше: НАТО идет на границу России: как появилось историческое решение и чего еще ждать от саммита в Мадриде.

Темы: НАТОУкраина
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