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Росіяни намагаються блокувати Лисичанськ і взяти під контроль дорогу Лисичанськ – Бахмут – Генштаб

Альона Мазуренко Середа, 29 червня 2022, 19:28
Росіяни намагаються блокувати Лисичанськ і взяти під контроль дорогу Лисичанськ – Бахмут – Генштаб
фото: Генштаб

Російські окупанти намагаються блокувати Лисичанськ та взяти під контроль ділянку автошляху Лисичанськ – Бахмут.

Джерело: Генштаб

Деталі: На Волинському та Поліському напрямках, в рамках навчань, військовими комісаріатами Білорусі проводиться перевірка приписного складу та можливості щодо проведення мобілізації на території окремих регіонів.

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На Сіверському напрямку ворог продовжує здійснювати посилену охорону ділянки українсько-російського кордону. Окупанти обстріляли цивільну і військову інфраструктуру в районах н.п. Тур’я та Лугівка Сумської області. Завдав авіаудару по н.п. Угроїди.

На Харківському напрямку росіяни обстрілюли із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони н.п. Харків, Базаліївка, Пришиб, Шестакове, Руська Лозова, Верхній Салтів, Іванівка та Замулівка.

На Слов’янському напрямку ворог проводить перегрупування військ та утримує раніше зайняті рубежі.

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Зафіксовано обстріли в районах н.п. Долина, Богородичне, Микільське, Грушуваха та Довгеньке. Також окупанти завдали авіаудару поблизу Гусарівки.

На Донецькому напрямку противник, за підтримки артилерії, намагається блокувати Лисичанськ та взяти під контроль ділянку автошляху Лисичанськ – Бахмут.

Окупанти обстріляли з цивільної та військової інфраструктури в районах н.п. Лисичанськ, Верхньокам’янка, Сіверськ та авіаудар по району Лисичанського нафтопереробного заводу.

Для підтримки наступальних дій, в районі н.п. Верхньокам’янка задіяв диверсійно-розвідувальні групи.

Повідомляється, що українські воїни їх виявили та знешкодили. Залишки ДРГ окупантів відійшли.

На Краматорському напрямку активних бойових дій ворог не вів, обстріляв із артилерії район Тетянівки.

На Бахмутському напрямку ворог обстрілював позицій наших військ із артилерії різних калібрів поблизу Клинового, Роздолівки, Виїмки та Івано-Дар’ївки. Завдав авіаудару неподалік села Відродження.

Окупанти намагалися наступальними діями покращити тактичне положення в районі Спірного, але успіху не мали, відійшли. ДРГ противника наші воїни знешкодили неподалік Берестового.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник обстрілював позиції українських захисників із мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Авдіївка, Веселе, Павлівка, Білогір’я, Інженерне, Ольгівське, Преображенка та Гуляйпільське.

Окрім того, російські окупанти завдали авіаударів по цивільній інфраструктурі поблизу Оріхова та Щербаків.

На Південнобузькому напрямку ворог обстріляв з цивільної та військової інфраструктури із ствольної та реактивної артилерії, проводить перегрупування військ.

На тимчасово зайнятій території України окупанти збирають особисту інформацію місцевих жителів, проводять примусову паспортизацію та забороняють виїзд населення на територію, підконтрольну українській владі.

Також у Генштабі зазначають, що окремі підрозділи збройних сил РФ, що були виведені на відновлення боєздатності з території України, не мають змоги своєчасно доукомплектувати підрозділи через небажання особового складу брати участь у війні проти України.

Особовий склад, що відмовився від участі у війні звільняється, є спроби притягнення таких осіб до кримінальної відповідальності.

Теми: ГенштабЛисичанськокупаціявійна
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