Россияне пытаются блокировать Лисичанск и взять под контроль дорогу Лисичанск – Бахмут – Генштаб

Российские оккупанты пытаются блокировать Лисичанск и взять под контроль участок автодороги Лисичанск – Бахмут.

Источник: Генштаб

Детали: На Волынском и Полесском направлениях, в рамках учений, военными комиссариатами Беларуси проводится проверка приписного состава и возможности проведения мобилизации на территории отдельных регионов.

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На Северском направлении враг продолжает осуществлять усиленную охрану участка украинско-российской границы. Оккупанты обстреляли гражданскую и военную инфраструктуру в районах н.п. Турья и Луговка Сумской области. Нанес авиаудару по н.п. Угроиды.

На Харьковском направлении россияне обстреляли из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы н.п. Харьков, Базалиевка, Пришиб, Шестаково, Русская Лозовая, Верхний Салтов, Ивановка и Замуловка.

На Славянском направлении враг проводит перегруппировку войск и удерживает ранее занятые рубежи.

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Зафиксированы обстрелы в районах н.п. Долина, Богородичное, Никольское, Грушуваха и Довгенькое. Также оккупанты нанесли авиаудар вблизи Гусаровки.

На Донецком направлении противник при поддержке артиллерии пытается блокировать Лисичанск и взять под контроль участок автодороги Лисичанск – Бахмут.

Оккупанты стреляли из гражданской и военной инфраструктуры в районах н.п. Лисичанск, Верхнекаменка, Северск и авиаудар по району Лисичанского нефтеперерабатывающего завода.

Для поддержки наступательных действий в районе н.п. Верхнекаменка задействовал диверсионно-разведывательные группы.

Сообщается, что украинские воины их обнаружили и обезвредили. Остатки ДРГ оккупантов отошли.

На Краматорском направлении активных боевых действий враг не вел, обстрелял из артиллерии район Татьяновки.

На Бахмутском направлении враг обстреливал позиции украинских войск из артиллерии разных калибров вблизи Клинового, Раздолевки, Выемки и Ивано-Дарьевки. Нанес авиаудар неподалеку от села Возрождение.

Оккупанты пытались наступательными действиями улучшить тактическое положение в районе Спорного, но успеха не имели, отошли. ДРГ противника воины ВСУ обезвредили недалеко от Берестового.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник обстреливал позиции украинских защитников из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах н.п. Авдеевка, Веселое, Павловка, Белогорье, Инженерное, Ольговское, Преображенко и Преображенка.

Кроме того, российские оккупанты нанесли авиаудары по гражданской инфраструктуре вблизи Орехова и Щербаков.

На Южнобужском направлении враг обстрелял из гражданской и военной инфраструктуры из ствольной и реактивной артиллерии, проводит перегруппировку войск.

На временно занятой территории Украины оккупанты собирают личную информацию местных жителей, проводят принудительную паспортизацию и запрещают выезд населения на территорию, подконтрольную украинским властям.

Также в Генштабе отмечают, что отдельные подразделения вооруженных сил РФ, выведенные на восстановление боеспособности с территории Украины, не могут своевременно доукомплектовать подразделения из-за нежелания личного состава участвовать в войне против Украины.

Личный состав, отказавшийся от участия в войне, освобождается, есть попытки привлечения таких лиц к уголовной ответственности.