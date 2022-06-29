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Кабмін пропонує запровадити санкції проти Маслякова й членів КВК

Катерина ТищенкоСереда, 29 червня 2022, 20:10
Кабмін пропонує запровадити санкції проти Маслякова й членів КВК
Олександр Масляков (зліва) і президент РФ Володимир Путін (справа), фото Getty Images

Кабінет міністрів пропонує Раді нацбезпеки та оборони запровадити санкції щодо багаторічного ведучого КВК Олександра Маслякова, а також інших російських гумористів та спортсменів, які брали участь у заходах в окупованому Криму.

Джерело: розпорядження Кабміну від 24 червня, опубліковане на сайті уряду

Деталі: Кабмін розпорядився схвалити та внести у триденний строк на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування строком на п’ять років персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів/санкцій до ряду фізичних та юридичних осіб.

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Серед них – багаторічний ведучий "Клубу веселих та кмітливих" (КВК) Олександр Масляков, телеведучий Валдіс Пельш, фолк-рок-співачка, солістка групи "Пелагея" Пелагея Телегіна, телеведучий Вадим Галигін, гімнаст Микита Нагорний, продюсер, депутат Держдуми РФ Сангаджи Тарбаєв, які 24 серпня 2021 р. брали участь у КВК Літній кубок чемпіонів 2021 у м. Ялта в окупованому Криму.

Також до списку потрапили інші учасники та члени журі КВК, які брали участь у заходах в окупованому Криму: Сергій Першин, Олексій Кривеня, Максим Конюхов, Костянтин Бутусов, Світлана Малюткіна, Султан Нугайбєков, Роман Сафонов, Айдар Сулейманов, Денис Бондарєв, Павло Кореневський, Олена Федотова, Аліна Омельянчук, Сергій Жаріков, Михайло Матюх, Олексій Жирнов, Олександр Висоцьких, Ірина Девочкіна, Олексій Мурашов, Володимир Шнитко.

Також Кабмін пропонує запровадити санкції проти спортсменів, які брали участь у заходах в окупованому Криму, серед них: Михайло Шивляков, В’ячеслав Максюта, Назар Долицький, Юрій Колмаков, Петро Мартиненко, Оксана Кошелєва, Сергій Харламов.

ВІДЕО ДНЯ

Крім того, у запропонованому списку санкцій – ТОВ "Канон.Ру" і ТОВ "Телевізійне творче об’єднання "АМІК".

Теми: РосіясанкціїКримКабінет міністрів
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