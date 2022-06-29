Кабмин предлагает ввести санкции против Маслякова и членов КВН

Кабинет министров предлагает Совету нацбезопасности и обороны ввести санкции в отношении многолетнего ведущего КВН Александра Маслякова, а также других российских юмористов и спортсменов, принимавших участие в мероприятиях в оккупированном Крыму.

Источник: распоряжение Кабмина от 24 июня, опубликованное на сайте правительства

Детали: Кабмин распорядился одобрить и внести в трехдневный срок на рассмотрение СНБО предложения по применению сроком на пять лет персональных специальных экономических и других ограничительных мер/санкций в ряд физических и юридических лиц.

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Среди них – многолетний ведущий "Клуба веселых и находчивых" (КВН) Александр Масляков, телеведущий Валдис Пельш, фолк-рок-певица, солистка группы "Пелагея" Пелагея Телегина, телеведущий Вадим Галыгин, гимнаст Никита Нагорный, продюсер, депутат Госдумы РФ Сангаджи Тарбаев, которые 24 августа 2021 г. принимали участие в КВН Летний кубок чемпионов 2021 г. в Ялте в оккупированном Крыму.

Также в список попали другие участники и члены жюри КВН, принимавшие участие в мероприятиях в оккупированном Крыму: Сергей Першин, Алексей Кривеня, Максим Конюхов, Константин Бутусов, Светлана Малюткина, Султан Нугайбеков, Роман Сафонов, Айдар Сулейманов, Денис Бондарев, Павел Кореневский, Елена Федотова, Алина Омельянчук, Сергей Жариков, Михаил Матюх, Алексей Жирнов, Александр Высоцких, Ирина Девочкина, Алексей Мурашов, Владимир Шнитко.

Также Кабмин предлагает ввести санкции против спортсменов, принимавших участие в мероприятиях в оккупированном Крыму, среди них Михаил Шивляков, Вячеслав Максюта, Назар Долицкий, Юрий Колмаков, Петр Мартыненко, Оксана Кошелева, Сергей Харламов.

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Кроме того, в предложенном списке санкций – ООО "Канон.ру" и ООО "Телевизионное творческое объединение "АМИК".