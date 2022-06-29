Київ став побратимом Мадрида – Кличко
Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що підписав із міським головою Мадрида Хосе Луїсом Мартінесом-Алмейдою меморандум про побратимство міст.
Джерело: Кличко у Telegram
Дослівно: "З мером Мадрида Хосе Луїсом Мартінес-Алмейдою підписали меморандум про побратимство наших міст. Мадрид став першим іспанським містом-побратимом Києва".
Деталі: За словами Кличка, це історична подія для Києва і Мадрида.
Підписання відбулося під час самміту НАТО, який відбувається в ці дні в Мадриді.
Кличко переконаний, що співпраця з Мадридом буде ефективною і корисною для столиць.
За словами мера Києва, Мадрид приймає біженців з України, надає гуманітарну допомогу Києву та Україні.
Також він повідомив, що обговорив із мадридським колегою проекти, які планують спільно втілити в українській та іспанській столицях.